Virtuosi e sostenibili, premiate 35 persone a Piacenza. Groppelli: Buona partecipazione di commercianti e cittadini “Ecoattivi” – AUDIO

Sono stati ricevuti in Municipio dall’assessora alle Politiche ambientali e alla Partecipazione, Serena Groppelli, i cittadini che – avendo scaricato la app Municipium, attivato la funzione “Ecoattivi” e accumulato punti per i propri comportamenti virtuosi e sostenibili – sono tra i primi 35 estratti come vincitori di uno dei voucher da 25 euro spendibili negli esercizi commerciali del territorio che hanno aderito all’iniziativa. Il tutto grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Cna.

Serena Groppelli

E’ il secondo anno in cui facciamo questo gioco, coinvolgendo i cittadini che fanno azioni virtuose nei confronti dell’ambiente. Si pò ancora partecipare perché questa è la prima premiazione, ma ne sono previste altre nel 2026. Si vincono buoni spesa e su estrazione annuale anche un’automobile.

Sta funzionando l’iniziativa?

Sì, i commercianti partecipano e anche i cittadini sono attivi in buon numero. Il momento della premiazione è stato molto bello ed è stata anche un’occasione di confronto.

Come partecipare

Partecipare è semplice. Chi ancora non la avesse dovrà scaricare la App Municipium – gratuita e accessibile da sistemi Android e Ios, consente di avere a portata di smartphone tutte le informazioni utili e aggiornate sulla propria città – e attivare la funzione dedicata “Ecoattivi”.

Si può così iniziare a guadagnare punti grazie a una serie di azioni che possono avere un impatto positivo sulla comunità, sul rispetto dell’ambiente e sulla coesione sociale, come da regolamento consultabile anche sul sito www.comune.piacenza.it/ecoattivi, dove sono elencate le buone pratiche che consentono di accumulare “biglietti elettronici” (uno ogni 100 punti), ciascuno dei quali corrisponde a un tagliando per l’estrazione dei premi. Più se ne ottengono, più aumenta la possibilità di essere tra i vincitori.

Estrazioni

Quella di aprile è la quarta di sei estrazioni in ambito locale; la prossima – che metterà in palio ulteriori 35 voucher – sarà effettuata in luglio.

Punteggio

Queste le azioni che danno diritto ad accumulare punti: 200 punti per ogni conferimento di rifiuti ai centri di raccolta (al massimo una volta al giorno), 600 punti (una tantum nel corso di un anno) inviando la foto del proprio sistema di compostaggio domestico, 400 punti per ogni abbonamento mensile al bus, 600 punti per ogni evento a tema ambientale o inerente alla sostenibilità cui si partecipa (inquadrando il QR code nelle eco-postazioni che verranno allestite per l’occasione), 1000 punti una tantum nel corso di un anno per gli accompagnatori delle linee Pedibus scolastiche, 1000 punti una tantum nel corso di un anno per i partecipanti al progetto del baratto amministrativo, 1000 punti una tantum nel corso di un anno per l’iscrizione all’Albo della cittadinanza attiva, 100 punti per ogni prestito di libri nelle biblioteche comunali (al massimo una volta al giorno), 100 punti per ogni donazione di libri alle biblioteche comunali, 5 punti per ogni risposta esatta ai quiz che verranno caricati settimanalmente sulla piattaforma “Ecoattivi”, 100 punti per ogni amico invitato a scaricare la App Municipium (che a sua volta ne otterrà altrettanti).

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