Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio ospita Ripalta Cremasca seconda in classifica

Domani, sabato 25 aprile, in occasione del Giorno della Liberazione, la Pallavolo San Giorgio Piacentino ospiterà tra le mura amiche la corazzata Cr Transport, seconda forza del girone B.

Reduce da due trasferte consecutive nelle quali sono stati conquistati due punti, They e compagne cercheranno i punti della sicurezza sfidando la forte formazione lombarda, proveniente dalla provincia di Cremona, a caccia del match point per la promozione in A3.

La Pallavolo San Giorgio Piacentino proverà a far valere il fattore “terreno amico”, dove ha costruito gran parte delle sue fortune, conquistando sedici dei ventotto punti totali. Tra le mura casalinghe sono infatti arrivati successi importanti contro Valdarno e Osgb, sfiorando anche i colpacci con Bologna e con la capolista Ravenna.

Sul fronte cremasco, il Cr Transport vuole proseguire il proprio momento positivo per consolidare le ambizioni di promozione in Serie A3.

Sono cinque i precedenti tra le due formazioni, disputati tra B2 e B1: il bilancio è favorevole al Cr Transport, avanti per tre vittorie a due. Da segnalare come nessuna delle due squadre sia mai riuscita a imporsi in trasferta.

L’alzatrice Francesca Bresciani è l’ex di turno, avendo indossato la maglia del Cr Transport nella stagione 2024/2025.

Dirigeranno l’incontro le signore Barbara Roncati (sezione FIPAV Liguria Centro) ed Elisabetta Zuccotti (sezione FIPAV Milano-Monza-Lecco). Fischio d’inizio alle ore 18 presso il palazzetto dello sport di viale Repubblica.

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Obiettivo Volley.

Classifica

Ravenna 57 (19-4) punti; Ripalta Cremasca 52 (19-4); Osgb Campagnola 52 (17-6); Valdarno 52 (16-7); Bologna 39 (14-8); Fantini Folcieri Ostiano 40 (13-10); Cesena 33 (10-13); Pall. San Giorgio Pc 28 (9-14); Montesport 26 (9-14); Forlì 26 (9-14); Centro Volley Reggiano 24 (8-15); Riccione 23 (7-15); Pall. Scandicci 18 (6-17); Moma Anderlini 17 (5-18).

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