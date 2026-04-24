Ricci Oddi, Alberto Esse annuncia la sua candidatura nel consiglio direttivo

Il 20 aprile scorso Alberto Esse ha presentato la sua candidatura come componente del consiglio direttivo Fondazione Galleria Ricci Oddi.
LA NOTA DI ALBERTO ESSE
Si tratta, in questi ultimi decenni della quinta presentazione di candidatura sempre ignorata nonostante la corposa documentazione sempre presentata con un curriculum di oltre 30 pagine. Di fatto stante la reiterata discriminazione da parte delle varie amministrazioni comunali succedute si tratta forzatamente anche questa volta di una candidatura di bandiera.
Ferma restando la stima personale nei confronti del Presidente uscente della Ricci Oddi e l’apprezzamento per il suo “miracolo” (personale) di raccolta di fondi alla base della attuale candidatura permangono tutte le critiche di fondo alla gestione decennale della Ricci Oddi:
Il Fallimento della operazione di privatizzazione con la consulta di una Fondazione di fatto fittizia.
L’inadeguatezza ed anzi l’illegittimità dell’attuale Statuto. L’inadeguatezza dell’attuale CDA.
Il permanere di una fitta nebbia sugli “scandali” precedenti dal furto al ritrovamento della Signora del Klimt allo spreco per un teca costosa e non funzionante. Il permanere non risolta la questione del recupero dei locali oggi occupati indebitamente dalla Associazione Amici dell’Arte.
La mancanza di una Segreteria. La carente situazione nella custodia della galleria. La mancata soluzione di una serie di problematiche quali ad esempio il nuovo Logo, universalmente criticato, l’apertura fissa mensile gratuita, il Logo pubblicitario di un Privato sulle divise ecc.
Questi sono alcuni dei principali temiche sono alla base della candi datura di Alberto Esse.