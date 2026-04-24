Placentia Half Marathon, nuova partenza all’incrocio con via San Gregorio

Cambia la partenza per la Placentia Half Marathon, che si prepara a un’edizione da record. Il percorso ufficiale, omologato nel febbraio 2016 – anno in cui la gara prese il via da Piazza Cittadella dopo gli anni allo Stadio Garilli (1996-2005) – è stato rimisurato nel 2022, come previsto dalla normativa federale che impone una verifica ogni cinque anni, anche in assenza di modifiche.

Il 2026 avrebbe dovuto segnare l’ultimo anno prima di una nuova verifica, ma l’aumento costante dei partecipanti – attesi oltre 2000 atleti – ha spinto gli organizzatori, in accordo con il Comune di Piacenza, a rivedere la logistica dell’evento. L’intera area di allestimento, comprensiva di portale di partenza, transennamenti e impianti audio curati da Claseventi e Radio Sound, sarà infatti trasferita in via Cavour.

La nuova partenza sarà posizionata all’incrocio con via San Gregorio. Per garantire il corretto posizionamento, è intervenuto questa mattina da Bologna il misuratore internazionale FIDAL, ingegner Massimo Grandi.

Gli atleti accederanno alla zona di partenza da via Cittadella, con ingresso in via Cavour attraverso via Serafini o via Borghetto. Il tracciato inizierà con un rettilineo particolarmente veloce di oltre 500 metri, fino alla svolta a destra prevista in Piazzale Milano.

Come da tradizione, apriranno la gara i top runner, seguiti dagli altri partecipanti della mezza maratona. A seguire, spazio anche alla Staffetta Casa Ronald McDonald’s, al gruppo inclusivo di Andrea e i Corsari – con quattro ragazzi in carrozzina speciale accompagnati dai loro spingitori – e ai cinque atleti dell’Associazione Tetraplegici. Confermata anche la staffetta “Salvati Salvatori” di Progetto Vita, mentre tra le novità spicca la partecipazione di una squadra composta da docenti e studenti del Liceo Sportivo San Benedetto di Piacenza.

Anche quest’anno si registra una crescita significativa delle iscrizioni, già oltre quota 1500, con la possibilità di partecipare che potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni per esaurimento dei pettorali disponibili.

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