Rugby – Soladria Serie A Elite: I Lyons fanno visita a Vicenza per l’ultima di campionato

Ultima fatica stagionale per Sitav Rugby Lyons, che chiuderà la stagione di Serie A Elite sabato 25 aprile sul campo dei Rangers Vicenza. In palio l’onore e l’ultima gioia stagionale, per due compagini già certe del piazzamento finale: settimi i veneti, ottavi i Leoni dal momento che Biella ha già terminato la stagione con il turno di riposo in questa 18° giornata.

I Leoni di Paoletti vogliono chiudere al meglio l’anno, con l’ultimo acuto di una stagione vissuta sulle montagne russe. Un’annata fatta di cocenti delusioni e vittorie esaltanti, come quella ottenuta nella gara di andata contro Vicenza, in cui i Leoni difesero strenuamente tre punti di vantaggio in inferiorità numerica nel finale, riuscendo anche a segnare un calcio piazzato a tempo scaduto per sigillare l’incontro. Da quel giorno è passato un girone di campionato e tre mesi di crescita e buone prestazioni, coronate dalla salvezza e dalla vittoria capolavoro con Mogliano conquistata al Beltrametti.

Coach Tino Paoletti presenta così la gara

“E’ stata una stagione lunga a intensa, e nei ragazzi si inizia a vedere del logoramento: queste due settimane ci sono servite per raccogliere le forze e stimolarli a compiere quest’ultimo sforzo. La squadra si è allenata bene e siamo pronti a onorare al meglio questa partita. Vogliamo dimostrare ancora una volta di essere una squadra di carattere, che sa lottare e mettere in difficoltà chiunque. Deve essere una prova di maturità e orgoglio, poi penseremo a festeggiare e a concludere l’annata con il sorriso.”

A livello di formazione, altra gara con difficoltà in prima linea per i Leoni, con la squalifica di Acosta e gli infortuni di Bolzoni e Scatigna: spazio così a Maggiore da titolare con Borghi e Bona in panchina. Dal banco è pronto a esordire con la maglia della prima squadra il giovane trequarti piacentino Eric Bart Cobbah.

Calcio d’inizio fissato per le 15.30 di sabato alla Rangers Arena di Vicenza, la partita sarà trasmessa in live streaming sulla piattaforma di The Rugby Channel.

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