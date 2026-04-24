Rolo-Fiorenzuola: rossoneri a difesa del 2° posto nel finale di stagione

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Il Fiorenzuola di mister Araldi ospite del Rolo nel match valido per la 33esima e penultima giornata del girone A d’Eccellenza.

Fiorenzuola a difesa del secondo posto

I rossoneri arrivano a questa sfida dopo il gran successo in trasferta nello scontro diretto contro la Vianese. Questa vittoria ha permesso ai ragazzi di mister Araldi di riconquistare il secondo posto in classifica, posizione migliore in ottica playoff.

Per mantenerla, però, occorre non fallire gli ultimi due appuntamenti della stagione regolare, a cominciare dalla trasferta contro il Rolo.

Rolo per confermare i palyout

I padroni di casa di mister La Rosa sono stati protagonisti di un campionato veramente difficile: tanti bassi e pochi alti come conferma il 16esimo e terz’ultimo posto in classifica a +4 dalla zona retrocessione. Per il Rolo non si può sperare altro che i playout, magari al 15esimo invece che all’ultimo posto disponibile; l’importante, per gli emiliani, è scongiurare il recupero del Corticella e che vorrebbe dire retrocessione diretta.

All’andata il Fiorenzuola dominò e vinse per 4-0, risultato che i rossoneri si auspicano di poter replicare anche domenica.

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