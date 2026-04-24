Riaprono al pubblico i Giardini Margherita: “Migliorate accessibilità, sicurezza e qualità” – FOTO

Riaprono al pubblico i Giardini Margherita dopo un importante intervento di riqualificazione finanziato dal Comune con un investimento complessivo di 500mila euro.

I lavori hanno interessato diversi aspetti dell’area verde, a partire dal rifacimento dei vialetti: le parti in ciottolato, nel tempo coperte da strati di terra accumulati negli anni, sono state riportate alla loro forma originaria. Interventi anche sul sistema di deflusso dell’acqua piovana, con la pulizia e il ripristino di canalette e tombini, trovati in gran parte ostruiti e non più funzionanti.

Tra le opere realizzate anche il rinnovamento dell’illuminazione, la ristrutturazione del gazebo e il restauro degli arredi, comprese le panchine, effettuato in accordo con la Soprintendenza per garantire il rispetto delle caratteristiche storiche del luogo.

È stata inoltre predisposta l’installazione di un sistema di videosorveglianza, a tutela della sicurezza e della fruibilità degli spazi.

Un intervento complessivo che restituisce alla città uno dei suoi parchi più frequentati, migliorandone accessibilità, sicurezza e qualità.

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