Non c’è pace per la Misericordia, vandalizzati tre mezzi nella notte: gomme tagliate e servizi sospesi – FOTO

9 Marzo 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Questa notte ignoti hanno compiuto un atto vandalico ai danni dei mezzi della Misericordia, forando i pneumatici dei veicoli utilizzati per i servizi di assistenza. Veicoli regolarmente in sosta nel parcheggio della sede dell’associazione, nel quartiere Besurica. Il gesto ha reso impossibile l’utilizzo dei mezzi e ha causato l’interruzione delle attività previste per la giornata.

Nello specifico, i vandali hanno preso di mira tre mezzi, mezzi nuovi. Ricordiamo infatti che solo pochi mesi fa un incendio aveva devastato il parco mezzi dell’associazione.

A causa dei danni subiti, l’associazione non ha potuto effettuare i servizi programmati, creando inevitabili disagi per la comunità e per tutte le persone che quotidianamente si affidano al lavoro dei volontari.

Un episodio grave che colpisce una realtà impegnata ogni giorno nel supporto ai cittadini e nelle attività di soccorso e assistenza. Indagini sono in corso.

