Modifiche alla viabilità su alcune strade provinciali, tutte le informazioni

Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore, limite massimo di velocità a 50 km/h e contestuale divieto di sorpasso

Completati i lavori di riqualificazione dell’intersezione con la comunale per Borghetto

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono stati completati i lavori di riqualificazione dell’intersezione tra la Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore con la strada comunale per Borghetto alla progressiva km 1+450.

Per la tutela della sicurezza della circolazione, in coerenza con l’avvenuto adeguamento della segnaletica verticale alle nuove condizioni di circolazione nel tratto stradale in esame, si dispongono:

-la revoca della Determinazione Dirigenziale n. 934 del 14/04/2004;

-la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione del limite massimo di velocità a 50 km/h e contestuale divieto di sorpasso lungo la Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore, dalla progressiva km 0+300 circa alla progressiva km 1+700 circa, nel territorio comunale di Piacenza.

Strada Provinciale n. 47 di Antognano, interruzione della circolazione stradale

Per il dissesto franoso che ha compromesso la transitabilità nel territorio comunale di Lugagnano Val d’Arda

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, a seguito degli ultimi eventi meteorologici, lo sviluppo di un dissesto franoso ha compromesso la transitabilità della Strada Provinciale n. 47 di Antognano, alla progressiva km 5+600 circa, nel territorio comunale di Lugagnano Val d’Arda.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 47 Antognano, in prossimità della progressiva km 5+600 circa, nel territorio comunale di Lugagnano Val d’Arda.

Strada Provinciale n. 15 di Prato Barbieri, interruzione della circolazione

Nel territorio comunale di Bettola, per l’evoluzione del dissesto franoso interagente con il tracciato stradale

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, a seguito degli ultimi eventi meteorologici, l’evoluzione del dissesto franoso interagente con il tracciato stradale ha compromesso la completa transitabilità Strada Provinciale n. 15 di Prato Barbieri nel territorio comunale di Bettola.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone – oltre alla revoca delle limitazioni imposte con Determinazione Dirigenziale n. 377 del 25/03/2025 – l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 15 di Prato Barbieri, in prossimità della progressiva km 3+900 circa, nel territorio comunale di Bettola.