Montagne Immaginarie, sabato 22 al Rathaus talk sul tema del futuro delle nostre montagne

Si terrà sabato 22 novembre il talk che Legambiente organizza presso il Circolo Rathaus sull’inchiesta\libro “Montagne Immaginarie” effettuata da Michele Sasso, giornalista de La Stampa, con un focus particolare sul tema dell’appennino.

Al centro del talk ci saranno le trasformazioni in atto nelle montagne italiane, Alpi ed appennini tra cambiamento climatico, urbanizzazione crescente sulle alpi e spopolamento in appennino, dissesto idrogeologico, offerta turistica, nuove economie e sull’importanza di nuovi modelli di sviluppo sostenibile per i territori interni e montani.

Durante il talk verranno presentati i dati del dossier Neve Diversa di Legambiente con un focus specifico sugli appennini.

LA NOTA DI LEGAMBIENTE

Montagne Immaginarie

L’inchiesta Montagne Immaginarie di Michele Sasso, pubblicata da Edizioni Ambiente nella collana VerdeNero è un’inchiesta sociale appoggiata da Legambiente nazionale e rappresenta un approfondito reportage su cosa accade davvero in questi territori e su quali siano le sfide per reinventare il territorio e trovare un giusto modello di sviluppo. Un libro che mette in evidenza le contraddizioni di una “snow economy” insostenibile, alimentata da una visione che persiste nell’artificializzare i comprensori sciistici, anche in appennino, a dispetto delle sfide ambientali.

Diviso in 3 parti – La metromontagna come parco giochi delle città?, Cambiare o morire di fronte ai cambiamenti climatici, La “restanza” alla sfida della sostenibilità economica e sociale – il volume analizza nel dettaglio possibilità e difficoltà, raccontando storie, modelli utili o sbagliati, su Alpi, Appennini .

L’impatto dei grandi eventi

Per le Alpi Sasso analizza l’impatto dei grandi eventi, come le prossime Olimpiadi, sottolineando i costi ambientali di infrastrutture massicce e superflue, come per esempio la controversa pista da bob di Cortina. Ma il libro va oltre il classico racconto della montagna come luogo esclusivamente turistico. Sasso esplora anche le aree interne e gli Appennini, territori spesso dimenticati e soggetti a un sovrasfruttamento delle risorse naturali, come il taglio intensivo di legname e il prelievo eccessivo di acqua per l’imbottigliamento e spopolamento. Queste pratiche contribuiscono a destabilizzare l’ambiente, provocando frane e alluvioni che colpiscono duramente le comunità locali.

Esempi positivi

Non mancano anche esempi positivi: Sasso racconta storie di resistenza e innovazione, come il concetto di “restanza”, la scelta di restare in queste aree per contrastare lo spopolamento e sviluppare modelli di vita sostenibili e la gestione virtuosa di risorse naturali, oppure il concetto di “metromontagna” : una nuova visione che propone un equilibrio tra città e territori montani per cucire spazi urbani e rurali, superando l’idea tradizionale di separazione tra il centro e la periferia.

Un talk adatto a tutti, amanti della montagne e non, per chi ha a cuore la montagna, che potrà leggere ed anche acquistare il libro per comprendere ancora di più tutto un mondo che è dietro, e che è necessario comprendere per affrontare i cambiamenti sempre più veloci dei nostri tempi. Ma anche chi la montagna la vive solo “di sfuggita” e che potrà trovare nel libro spunti utili, reali e diversi per conoscere, vivere e abitare la montagna in modo sempre più consapevole e sostenibile.

