“In Tutta Italia gli incidenti sul lavoro mortali dal 1 Gennaio al 31 Agosto 2026 sono stati 701. È da questo dato eclatante che vogliamo partire per proporre una riflessione concreta sul tema sicurezza e infortuni nei luoghi di lavoro”. Inizia così la nota di Bruno Carrà, Responsabile Dipartimento Salute e Sicurezza CGIL di Piacenza.

LA NOTA DI CARRA’ (CGIL)

L’Italia continua a fare i conti con un bilancio pesante sul fronte della sicurezza: nei primi otto mesi infatti del 2026 risultano circa 404.809 denunce totale di infortuni sul territorio italiano avvenuti “in occasione lavorativa, (compresi quelli in itinere)”, con un aumento del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I numeri sono quelli consegnati da INAIL.

Con i 701 decessi sul lavoro si registra anche un incremento delle denunce di infortunio con esito mortale del + 2,9%, oltre alla crescita complessiva già consolidata nel tempo delle denunce totali di incidenti sul lavoro.

Continuano le gravi irregolarità nei luoghi di lavoro anche a Piacenza.

Questo dato purtroppo finisce per smentire, a livello nazionale, anche quella minima variazione inal ribasso (sui dati mortali) dei primi sette mesi dell’anno che c’era, fino al 31.7.2026.

Malattie professionali, 74.542 denunce e un incremento del 16,3%

Da ultimo per inquadrare totalmente i dati le denunce di malattie professionali nello stesso periodo, a fine agosto, salgono a quota 74.542 con un incremento del 16,3% in tutta Italia e riguardano le patologie che possono essere ricondotte all’esposizione prolungata dei lavoratori a rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

CGIL Piacenza: “Non ci si deve abituare alle morti sul lavoro”

Non ci si deve abituare alle morti sul lavoro. Al cordoglio devono seguire atti concreti che contrastino questo stato di cose.

Tornare a casa dopo la giornata di lavoro è un diritto che deve essere garantito a tutti.

Basta massimizzare il profitto a scapito della sicurezza: si metta la vita delle persone davanti alla fretta.

C’è anche una mancanza di responsabilità da parte di chi ci governa.

Serve una nuova era di giustizia sociale che può dare basi solidi verso la fiducia nella capacità dello Stato di tutelare la sicurezza dei lavoratori e la loro dignità.

Questa è la visione da seguire.

Sicurezza nei luoghi di lavoro: servono prevenzione, formazione e maggiori controlli

Noi come sindacato rimaniamo un presidio di democrazia che contrasta gli abusi sul lavoro.

Servono prevenzione concreta, formazione adeguata, maggiori controlli adeguati e misure di protezione capaci di ottimizzare la realtà a questo scopo.

Le nostre lotte per un lavoro sicuro non si sono mai fermate e abbiamo in ogni circostanza accaduta sempre chiesto di arrivare alla precisa ricostruzione dei fatti incidentali con le specifiche dinamiche, accertare le responsabilità che sempre ci sono come l’avvio in ogni situazione dei processi il più in fretta possibile.

Rispetto agli appalti senza norme condivise non c’è una vera regolamentazione della filiera e senza contrattazione non può esserci una reale tutela dei diritti, per questo serve mobilitarsi.

Bisogna mantenere infatti un’attenzione alta sulle morti sul lavoro.

A questi appelli chiediamo sostegno oltre a che le Istituzioni si comportino seriamente quando succedono eventi tragici sul lavoro, dando corso alle indagini.

Prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori e delle loro famiglie

Non bisogna mai smarrire l’approfondimento dei temi legati alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni, alle malattie professionali e ai diritti delle persone coinvolte e delle loro famiglie.

E’ fondamentale intervenire sui rischi nei fatti prima che si traducono in incidenti tenendo presente che i cambiamenti tecnologici e organizzativi del lavoro si modificano velocemente, sapendo che a queste situazioni bisogna essere capaci di rispondere adeguatamente.

Come dare sostegno ai familiari delle vittime e promuovere l’inserimento di quelli colpiti da incidente lavorativo.

La proposta di una Procura Nazionale del Lavoro e del reato di omicidio sul lavoro

Pertanto davvero occorre anche l’istituzione di una Procura Nazionale del Lavoro, coerente e specializzata alle inchieste, capace di accentrare e uniformare le indagini in materia con squadre di magistrati esperti della vastità che la tematica della sicurezza del lavoro abbraccia, superando la frammentazione territoriale attualmente vigente che può essere deleteria perché gli approcci in termini di violazioni e incidenti con le loro nefaste conseguenze in materia di salute e sicurezza non sempre sono omogenei causa i differenti uffici giudiziari che ora sono inevitabilmente coinvolti.

Per questa serve un’unica Procura che faccia finalmente scuola reale ed attiva e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, azioni che possono accertare sempre responsabilità, dinamiche e le circostanze esatte di ogni infortunio attraverso un’indagine ed inchiesta precisa.

L’impegno di tutti è che le tragedie nei luoghi di lavoro così non accadano e non debbano più ripetersi.

Nessun lavoratore deve mettere a repentaglio la propria vita per lavorare.

Appalti, subappalti ed esternalizzazioni: la richiesta di maggiori tutele

Dovunque, nelle esternalizzazioni per quanto riguarda gli affidamenti, negli appalti, nella frammentazione del lavoro o no, va richiesto un controllo effettivo per garantire la sicurezza con cui vengono svolti gli interventi in qualsiasi condizione contrattuale si sia sottoposti.

Ci vuole sempre trasparenza sulle condizioni di lavoro e nei luoghi dove gli accadimenti tragici sono più numerosi, in particolare si pensi alla catena degli appalti, al lavoro esternalizzato e frammentato.

Negli appalti e subappalti c’è l’anello più debole. Serve parità di trattamento tra lavoratori, fermando gli appalti, specie a cascata, con l’applicazione tassativa di CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, contrastando così dumping contrattuale e i “contratti e accordi pirata”.

Si tratta di una questione di cultura della sicurezza e responsabilità di tutti e tutte.

Gratuito patrocinio per le vittime degli infortuni sul lavoro e sostegno ai familiari

Come sosteniamo la proposta di legge A.C. 2904 proposta dall’Onorevole Chiara Gribaudo, già approvata alla Camera dei Deputati (ora si passerà in Senato) sul gratuito patrocinio per le vittime rese pesantemente disabili da un infortunio o per i familiari dei deceduti. Si tratta di un passo importante e un atto di civiltà, giustizia e solidarietà nei loro confronti, come sarebbe opportuno estendere misure di welfare comunali, soprattutto per il Diritto allo studio, per i figli delle vittime sul lavoro.

Sull’intera tematica qui espressa la CGIL, anche da Piacenza, continuerà coerentemente a svolgere il proprio ruolo.