Motonautica – Franz Troglio (circolo nautico Chiavenna) vince il sesto titolo italiano nella OSY 400

Giornata di grazia per il circolo nautico Chiavenna, assoluto protagonista al campionato italiano di motonautica. Franz Troglio ha portato a casa il sesto titolo nazionale nella categoria OSY 400, precedendo il compagno Daniele Ghiraldi. In 125, invece, Gabriele Rossi e Andrea Ongari (atleti del circolo nautico Chiavenna) hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto, completando il podio alle spalle di Luca Finotti.

Nel complesso, il Team piacentino circolo nautico Chiavenna ha raccolto:

1 Oro

2 Argenti

1 Bronzo

