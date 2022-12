Musei Civici verso il Natale, tra visite guidate e attività per i bambini

Si inaugura domenica 4 dicembre, il ciclo di visite guidate a tema “Natale in arte”, promosso dalle realtà culturali aderenti a ReteMuseiPiacenza. Prima tappa dell’iniziativa, i Musei Civici di Palazzo Farnese, dove alle 11 e alle 16, nella giornata di domenica, avranno inizio le visite guidate gratuite tra le opere custodite nella Pinacoteca, con focus sulla rappresentazione della Natività. La prenotazione è obbligatoria – per un massimo di 25 persone per turno, sino ad esaurimento dei posti disponibili – telefonando allo 0523-492658 o scrivendo a info.farnese@comune.piacenza.it.

Tante anche le attività creative e didattiche dedicate ai più piccoli, nelle settimane che conducono verso le festività. Sabato 3, 10 e 17 dicembre (su due turni con inizio alle 15 e alle 16), appuntamento con “Un Natale da Scrooge”, per i bambini dai 4 ai 10 anni con possibilità di partecipazione delle famiglie, per un massimo di 30 persone in totale. Uno spettacolo in Cappella Ducale, che richiama la leggendaria figura tratteggiata da Dickens nel “Canto di Natale” e rivisitata anche dai classici di animazione della Disney, seguito dalla visita guidata al Museo delle Carrozze.

Domenica 11 dicembre, invece, sarà la volta di “Aspettando Santa Lucia”: alle 15, la visita in Pinacoteca in cerca di fonti di luce nascoste nei dipinti, per la fascia d’età 7-10 anni (senza accompagnatori adulti), con laboratorio didattico per la realizzazione di una coroncina luminosa da portare a casa per la notte più magica dell’anno; alle 16, l’iniziativa rivolta ai bambini dai 4 ai 6 anni, accompagnati da un adulto, alla scoperta delle leggende che raccontano la storia di Santa Lucia: un laboratorio per famiglie, per costruire la corona di luci in vista della ricorrenza più attesa dai bimbi.

Il costo di partecipazione alle attività per i ragazzi è di 2 euro, con prenotazione obbligatoria – fino ad esaurimento dei posti disponibili – ai consueti recapiti: info.farnese@comune.piacenza.it e 0523-492658.

Anche il Museo di Storia Naturale si prepara alla prima iniziativa per bambini e ragazzi nel mese di dicembre: sabato 10, dalle 16 alle 17.30, per la fascia d’età 9-12 anni, “Animali a 8 zampe: i ragni invadono il Museo”. Un’attività didattica per sfatare le paure, chiedendo aiuto agli amici ottopodi per preparare le reti necessarie a proteggere la caduta di gnomi ed elfi. La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare contattando il numero 0523-334980, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.