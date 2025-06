Cimici da letto nelle camere, sporcizia e controsoffitti deteriorati: Nas in un albergo della provincia

Con l’approssimarsi della stagione estiva, i Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno intensificato l’attività di controllo a tutela della salute pubblica, con ispezioni mirate presso attività alimentari, strutture ricettive e aziende agroalimentari.

A Piacenza, i Carabinieri del N.A.S. hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso una struttura ricettiva alberghiera, riscontrando carenze igienico-sanitarie e strutturali: presenza di cimici da letto in alcune camere per gli ospiti; controsoffitti dei corridoi in parte rimossi o deteriorati; sporcizia diffusa e ragnatele nei locali destinati alla preparazione delle colazioni. Al legale responsabile i militari hanno contestato una violazione amministrativa con relativa sanzione pecuniaria di 1.000 euro. Per le criticità riscontrate e per ulteriori anomalie all’impianto antincendio, è stata inoltrata segnalazione alle autorità competenti per gli adempimenti del caso.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la tutela della salute dei cittadini e dei consumatori, in un periodo in cui l’afflusso turistico e l’attività ristorativa aumentano sensibilmente.