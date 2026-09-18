Tennistavolo – Grande replica a Cortemaggiore per il Trofeo Fumara: in gara circa 270 pongisti

Cortemaggiore piace, e sempre di più si conferma una delle capitali del tennistavolo giocato. Dopo il successo del primo Open Nazionale, disputato sabato 12 e domenica 13 settembre, come da calendario federale il borgo magiostrino si prepara a ospitare un secondo importante appuntamento: il Trofeo Fumara, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre.

Nonostante un calendario particolarmente intenso e la vicinanza tra i due appuntamenti, si poteva prevedere un calo significativo delle presenze. E invece, ancora una volta, arrivano numeri da record: saranno infatti circa 270 i pongisti pronti a invadere nuovamente Cortemaggiore, confermando il grande appeal della manifestazione e la qualità dell’organizzazione del club magiostrino.

Il programma delle gare

SABATO 19 SETTEMBRE

Ore 9.00 – Singolo M/F Open 3: 451-2500 M | 26-200 F

Ore 13.30 – Singolo M/F Open 5: 2001-6000 M | 151-500 F

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Ore 9.00 – Singolo M/F Open 6: 3801 e oltre M | 231 e oltre F

Ore 10.30 – Singolo M/F Open 2: 121-1500 M | 9-100 F

Ore 13.30 – Singolo M/F Open 8: 6201 e oltre M | 451 e oltre F

A dirigere le operazioni di gara sarà ancora una volta Carmine Vitale, dell’Aeronautica Militare, nel ruolo di giudice unico, che avrà il compito di coordinare il folto gruppo organizzativo del club magiostrino.

La soddisfazione del club

Dal club arriva grande soddisfazione per la risposta ottenuta:

«Nell’impostazione del calendario 2026/27 non era nei nostri programmi organizzare due Open così ravvicinati. Siamo stati costretti ad accettare queste date, ma non ci siamo tirati indietro. Con grande soddisfazione, sembra proprio che abbiamo avuto ragione. Tutto questo premia già abbondantemente il nostro operato».

Cortemaggiore si prepara quindi a vivere un altro fine settimana all’insegna del grande tennistavolo, con centinaia di atleti pronti a sfidarsi sui tavoli del Trofeo Fumara.