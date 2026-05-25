NIdiL Cgil, Melissa Toscani nuovo segretario generale: “Categoria viva, serve approccio sempre più integrato e confederale”

Cambio alla guida di NIdiL Cgil Piacenza, la categoria della Cgil che organizza, rappresenta e tutela le nuove identità del lavoro: lavoratrici e lavoratori atipici, parasubordinati e autonomi, somministrati, collaboratori, partite Iva individuali, liberi professionisti.

A raccogliere il testimone da Gennaro Del Core sarà Melissa Toscani, già segretaria generale della Fp Cgil di Piacenza. Del Core conclude così la propria esperienza sindacale, dopo un percorso di impegno e responsabilità al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori. “A lui va il ringraziamento della Camera del Lavoro di Piacenza per il lavoro svolto in questi anni – commenta Ivo Bussacchini, segretario generale Cgil Piacenza – a Toscani il pieno supporto della struttura e i migliori auguri di buon lavoro”

Al cambio di segreteria erano presenti il segretario generale della Cgil di Piacenza e Alessandro Cambi, coordinatore di NIdiL Cgil Emilia-Romagna.

“NIdiL è una categoria viva, ma che necessita sempre di più di un approccio integrato e confederale per rappresentare i mille rivoli in cui il lavoro atipico si presenta oggi”, sono le prime dichiarazioni di Toscani come nuova segretaria generale Nidil.

“Abbiamo davanti una platea di lavoratrici e lavoratori spesso frammentata, con percorsi professionali diversi e bisogni specifici, ma accomunata dalla necessità di tutele, rappresentanza e diritti. Serve un lavoro capillare di ascolto e di informazione. Per esempio, vanno sensibilizzati lavoratrici e lavoratori sul tema della bilateralità, che deve essere conosciuta sempre di più perché può rappresentare uno strumento concreto di tutela e sostegno”.

NIdiL Cgil, acronimo di Nuove Identità di Lavoro, rappresenta una delle frontiere più delicate dell’azione sindacale: quella del lavoro “somministrato”, discontinuo, flessibile, autonomo, precario o comunque lontano dai modelli più tradizionali di rapporto di lavoro. Una realtà che anche nel territorio piacentino attraversa settori diversi e riguarda persone spesso esposte a maggiore incertezza contrattuale, reddituale e previdenziale.

Con l’elezione di Melissa Toscani, NIdiL Cgil Piacenza apre una nuova fase, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della categoria sul territorio, consolidare il rapporto con le altre categorie della Cgil e rendere sempre più accessibili strumenti di tutela, informazione e rappresentanza per chi lavora nelle forme più fragili e meno riconosciute del mercato del lavoro.

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