Nuova farmacia in via Maestri del Lavoro e dispensario permanente a Roncaglia: “Rafforzato il servizio sul territorio”

La Giunta comunale ha approvato, nella seduta di martedì 17 febbraio, l’istituzione di un dispensario farmaceutico permanente a Roncaglia, dando continuità e consolidando un servizio sociosanitario fondamentale per la frazione.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

Una decisione che l’Amministrazione comunale ha assunto in accordo con l’Azienda Usl di Piacenza – di cui è stato recepito il parere favorevole – mantenendo nei locali di via Caorsana 182/B un punto di riferimento storico per i residenti, che valorizza Roncaglia attraverso un presidio di comunità diffusa. Si rafforza così, complessivamente, l’offerta sanitaria sul territorio, anche in vista della prossima apertura della nuova farmacia al civico 3 di via Maestri del Lavoro: una struttura moderna e funzionale, che sarà operativa dal 23 febbraio.

“L’obiettivo prioritario – rimarca l’assessore ai Servizi al Cittadino Simone Fornasari – resta quello di garantire ai cittadini un servizio di prossimità che ha una funzione sociale imprescindibile, con particolare attenzione alle persone anziane e alle fasce più fragili della popolazione, per le quali la farmacia deve essere facilmente accessibile, raggiungibile con comodità e tempestivamente in caso di necessità”. Con questo intento, la Giunta comunale ha stabilito di non variare gli orari di apertura già in vigore con la precedente gestione della farmacia: il dispensario sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

“Sotto il profilo gestionale e organizzativo – sottolinea l’assessore alle Società Partecipate Gianluca Ceccarelli – una riduzione o rimodulazione dell’orario avrebbe senza dubbio consentito un risparmio economico, ma abbiamo ritenuto più importante confermare il ruolo nodale che il dispensario farmaceutico riveste per la comunità di Roncaglia, come presenza centrale cui gli abitanti possano sempre rivolgersi con fiducia”.

“Questo è il modello di servizio pubblico in cui crediamo”, commenta la sindaca Katia Tarasconi.

“L’impegno a investire nel territorio rafforzando la rete di prossimità, tutelando la qualità di vita delle persone e confermando l’attenzione dell’Amministrazione alle frazioni e alle aree più periferiche, dove è essenziale garantire la piena funzionalità, fruibilità ed efficienza di una realtà come il presidio farmaceutico di zona”.

