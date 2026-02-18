Tomato World, a Piacenza Expo l’incontro “Le sfide del cambiamento climatico”

L’OI Pomodoro da Industria Nord Italia, nell’ambito del Tomato Word, organizza il convegno inaugurale “Le sfide del cambiamento climatico: quali strumenti per il pomodoro da industria”.
Il convegno si terrà giovedì 19 febbraio alle ore 9.45 presso Piacenza Expo (Loc. Le Mose, Via Tirotti 11 – Piacenza).
L’incontro ha un duplice obiettivo: da un lato, presentare le difficoltà causate dal cambiamento climatico per la filiera del pomodoro, dall’altro evidenziare in chiave propositiva, gli strumenti necessari a supporto del settore, rivolgendosi ai decisori politici a livello regionale, nazionale ed europeo.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito dell’evento: https://tomatoworld.it/
All’evento saranno presenti anche l’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi e Stefano Bonaccini, Membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.