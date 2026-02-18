Tomato World, a Piacenza Expo l’incontro “Le sfide del cambiamento climatico”

18 Febbraio 2026 Redazione FG Attualità
L’OI Pomodoro da Industria Nord Italia, nell’ambito del Tomato Word, organizza il convegno inaugurale “Le sfide del cambiamento climatico: quali strumenti per il pomodoro da industria”.

Il convegno si terrà giovedì 19 febbraio alle ore 9.45 presso Piacenza Expo (Loc. Le Mose, Via Tirotti 11 – Piacenza). 

L’incontro ha un duplice obiettivo: da un lato, presentare le difficoltà causate dal cambiamento climatico per la filiera del pomodoro, dall’altro evidenziare in chiave propositiva, gli strumenti necessari a supporto del settore, rivolgendosi ai decisori politici a livello regionale, nazionale ed europeo.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito dell’evento: https://tomatoworld.it/

All’evento saranno presenti anche l’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi e Stefano Bonaccini, Membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.

