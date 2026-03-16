Nuove iniziative di LILT Piacenza, promozione della salute per tutta la famiglia

La salute dei cittadini è da sempre il traguardo più importante per la LILT di Piacenza. Per questo motivo, nel centro Remedium di Piacenza (Via Lanza 55, angolo via Don Minzoni), l’Associazione mette a disposizione dei suoi soci la professionalità di medici qualificati e strumenti all’avanguardia.

Per il mese di marzo sarà infatti possibile prenotare visite con specialisti di diverse aree.

Il 17 e 31 marzo saranno dedicati a visite dermatologiche dalle 14.30 alle 17.00, mentre il 18 marzo sarà la volta di quelle senologiche nello stesso orario.

Il 25 marzo sarà possibile accedere a controlli otorinolaringoiatrici dalle 10.00 alle 12.00, e il 23marzo a quelli urologici dalle 9.00 alle 12.00.

Inoltre, il 2 aprile si terrà un’incontro molto interessante: i medici incontreranno – dalle 14 alle 16 – alcune mediatrici culturali per affrontare il tema della prevenzione anche con la comunità straniera. Un’occasione importante per abbattere le barriere linguistiche e culturali e promuovere la salute per tutti.

Per avere informazioni e prenotare una visita è necessario chiamare il numero 0523 384706 il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18:00, oppure inviare un messaggio Whatsapp al 376.2875166.

“CORSO DI CUCINA SALUTARE 2026” PER I PIÙ GIOVANI

La prima tappa del “Corso di Cucina Salutare LILT 2026” si è svolta mercoledì 11 marzo presso la Scuola primaria Don Minzoni nell’ambito delle iniziative di prevenzione e promozione di stili di vita sani organizzate dalla LILT di Piacenza.

Si tratta di un progetto educativo rivolto agli alunni delle scuole primarie di Piacenza e provincia con l’obiettivo principale di educare i ragazzi a una cucina consapevole, fornendo loro le competenze e le conoscenze necessarie per fare scelte alimentari informate e salutari.

Il corso si propone di promuovere la cultura della salute e del benessere, attraverso la scoperta dei principi della cucina salutare e della nutrizione equilibrata. Gli incontri saranno condotti da Paco Zanobini – chef dallo spirito internazionale che ha lavorato all’Antica Osteria del Teatro ed è ora co- titolare di De Smart Kitchen, azienda piacentina di consulenza e formazione per la ristorazione – e da Jessica Rolla – medico specialista in scienza dell’alimentazione e referente dell’ambulatorio nutrizione clinica e malattie metaboliche – che guideranno gli alunni in un percorso di apprendimento pratico e divertente.

Gli appuntamenti si svolgeranno alla Scuola primaria “Don Minzoni” di Piacenza, dove saranno coinvolti gli alunni della classe 5C, e nella Scuola primaria di Vigolzone, che vedrà la partecipazione delle classi 4° e 5°.

Per la Scuola primaria “Don Minzoni” il 19 marzo lo chef Paco Zanobini terrà la seconda “lezione” nella sua struttura/cucina di Vigolzone. La partenza dalla scuola è prevista per le 9.00 con rientro alle 12.00.

La terza lezione è programmata per il 26 marzo dalle 10.30 alle 12.30 sempre con lo chef, questa volta nella scuola piacentina.

Il 1° aprile 2026 , dalle 9.30 alle 10.30, si terrà invece l’ultimo incontro con la dottoressa Jessica Rolla nell’istituto cittadino.

Il primo incontro per la Scuola Primaria di Vigolzone avrà luogo il 18 marzo dalle 9.30 alle 11.30 e sarà tenuto dallo chef Paco Zanobini. Il giorno successivo, giovedì 19 marzo , dalle 14.00 alle 16.00 circa, si svolgerà il secondo appuntamento sempre con lo chef nella sua struttura/cucina del paese. Per concludere, mercoledì 8 aprile , dalle 9.30 alle 11.30 circa, si terrà il terzo incontro sia con la D.ssa Jessica Rolla che lo chef Paco Zanobini.

Il Corso di Cucina Salutare 2026 è un’opportunità unica per fornire ai più giovani gli strumenti per fare scelte consapevoli ed educarli a una vita sana.

La LILT di Piacenza crede fortemente che impegnarsi per la salute dei nostri bambini sia un prezioso investimento per un futuro migliore.

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