Controlli straordinari interforze Castel San Giovanni, sequestrati droga e coltelli

Controlli straordinari interforze a Castel San Giovanni, dove nella giornata di venerdì 24 luglio Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto di un’unità cinofila antidroga, hanno effettuato un servizio mirato soprattutto nel centro cittadino.

Grazie al fiuto del cane antidroga è stata individuata della sostanza stupefacente. Le successive perquisizioni nei confronti di quattro cittadini extracomunitari, seduti nel dehors di un bar, hanno portato tra l’altro al sequestro di 21 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, tre coltelli e 950 euro in contanti.

Nel corso dell’intervento, disposto dal prefetto di Piacenza nell’ambito del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono state identificate 61 persone, di cui 21 con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati quattro esercizi pubblici e otto veicoli.

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