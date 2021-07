Nuovi casi Covid a Piacenza in aumento del 79% rispetto alla scorsa settimana. Pedrazzini: “Impatto comunque soft” – AUDIO

Nuovi casi Covid a Piacenza in aumento del 79,1% rispetto alla scorsa settimana. A dirlo è’ il direttore sanitario dell’Ausl, Guido Pedrazzini.

“Si tratta di contagi provocati dalla variante delta per il 90%, poi ci sono le altre varianti. A livello sanitario comunque si tratta di un impatto un po’ più soft. In particolare grazie anche al numero dei vaccinati, mentre il rischio di malattia in chi non si è vaccinato è molto più alto. I quadri clinici dei vaccinati sono molto più moderati con i coinvolti che riescono a diventare negativi in pochi giorni”

Sul capitolo vaccinazioni, il 64% dei piacentini si è vaccinato, ma c’è ancora chi aspetta la prima dose nonostante la prenotazione.

Report Ausl

I positivi di questa settimana sono 249, in crescita rispetto alla settimana precedente del 79,1% (quando erano 13). Si tratta di una media di 88 nuovi positivi su 100mila abitanti. Una situazione più alta della media regionale (60) e di quella nazionale (34).

I tamponi eseguiti sono stati 10.222, con una percentuale di nuovi positivi pari allo 2,4% (la settimana scorsa erano 1,5%). I nuovi positivi appartengono, per la maggior parte, alle fasce di popolazione tra 0 e 17 anni e soprattutto a quella tra 18 e 40.

Per quanto riguarda le Cra (residenze per anziani), per la quattordicesima settimana consecutiva non si registrano nuove diagnosi tra gli ospiti. Grazie alle attività di monitoraggio periodiche, è stato invece individuato un positivo, asintomatico, tra gli operatori.

Le persone complessivamente in quarantena o isolamento salgono da 722 a 1090.Alla centrale Usca (Unità speciali di continuità assistenziali) si assiste a un incremento del numero di richieste giornaliere e settimanali dall’inizio di luglio.

Le segnalazioni fatte dai medici di famiglia nella settimana tra i 19 e il 25 luglio sono state complessivamente 255, a fronte delle 213 dei 7 giorni precedenti.In ospedale, gli accessi al Pronto Soccorso di pazienti sono mediamente 3 al giorno, mentre i ricoveri al 25 luglio erano 12.

Al momento non ci sono persone in Terapia intensiva.Questa settimana si è purtroppo registrato il decesso di un uomo di 50 anni, ricoverato in ospedale.Per quanto riguarda la vaccinazione, sono state somministrate complessivamente 310.820 dosi.Gli assistiti con almeno una dose sono 165.417 (su 283.045).

Quindi, la percentuale di vaccinati rispetto agli assistiti è del 58,4% che sale al 64,3% se si considerano solo gli over 12.

Gli appuntamenti per le prossime vaccinazioni itineranti sono

– giovedì 29 luglio Gropparello (mercato)– domenica 1 agosto – Cortemaggiore – mercato– martedì 3 agosto – Ponte dell’Olio – mercato– mercoledì 4 agosto – Corte Brugnatella (Marsaglia) – mercato– sabato 7 agosto – Bobbio – mercato– domenica 8 agosto – Castel San Giovanni – mercato