Nuovo foyer per il PalabancaSport, taglio del nastro per la struttura finanziata dal PNRR. Presentata anche la rete Emilia Romagna WiFi

E’ stato inaugurato ufficialmente oggi, alla presenza della sindaca Katia Tarasconi, del ministro per gli Affari Europei e il Pnrr Tommaso Foti e dell’assessora regionale all’Agenda Digitale Elena Mazzoni, il nuovo foyer del PalabancaSport in via Tirotti, realizzato dal Comune di Piacenza con il finanziamento di 1.400.000 euro del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, cui si aggiungono fondi comunali per 490 mila euro.

A fare gli onori di casa, nella domenica che segna la prima partita piacentina della Gas Sales Bluenergy Volley nel Campionato 2026-2027 di Superlega, nel derby tutto emiliano contro Valsa Group Modena, la presidente della società biancorossa Elisabetta Curti.

L’impianto sportivo di via Tirotti, che può ospitare sino a 3500-4000 spettatori, è teatro non solo dei successi pallavolistici della Gas Sales Bluenergy Volley, ma anche delle partite del Campionato cestistico nazionale di serie B che vede scendere in campo l’Ucc Assigeco Piacenza, presieduta da Franco Curioni.

Un investimento PNRR per migliorare sicurezza e accessibilità

La realizzazione del foyer, nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” del Pnrr – Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” – è un elemento importante di riqualificazione, che rende più sicuro, fruibile e adeguato alle esigenze di pubblico, atleti e operatori sportivi l’accesso al Palabanca, costituendo il principale punto di accoglienza, accesso e disimpegno per gli spettatori.

Situato in corrispondenza dell’ingresso Nord del palasport, il nuovo fabbricato permanente sostituisce l’omologa tensostruttura temporanea in telo Pvc: al suo interno trovano spazio non solo la biglietteria, un’ampia zona bar-ristorazione e lo spazio dedicato al merchandising, ma anche due gruppi completi di servizi igienici – precedentemente collocati all’interno di appositi container metallici – nonché i locali tecnici e aree adibite a deposito.

Progettato in modo da garantire l’afflusso razionale e in sicurezza degli spettatori, il foyer risponde appieno a criteri di inclusività e accessibilità totale per le persone con disabilità o mobilità ridotta: tutti gli ambienti interni al piano terra sono realizzati alla stessa quota, senza gradini o dislivelli.

Fotovoltaico, pompa di calore e soluzioni per l’efficienza energetica

Particolare attenzione anche alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica: dall’isolamento termico, con copertura ad alto indice di riflessione solare per contenere il surriscaldamento estivo, sino all’installazione sul tetto di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica pulita.

Climatizzazione estiva e invernale gestita con pompa di calore, ventilazione meccanica con recuperatori di calore ad alto rendimento e scaldabagno elettrico con sistemi di disinfezione termica e antilegionellosi completano il quadro.

Tarasconi: “Uno spazio riqualificato, funzionale e sicuro”

“Con questa nuova struttura – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – dotiamo il PalabancaSport di uno spazio riqualificato, funzionale e sicuro, che garantisce servizi moderni e adeguati a un luogo frequentato ogni settimana da migliaia di persone, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per i tifosi di casa, ma anche una vetrina di accoglienza che contribuisce a promuovere il territorio agli occhi degli ospiti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Lo sport è inclusione e coesione, motore di crescita e sviluppo: non a caso la realizzazione del foyer, resa possibile grazie al prezioso finanziamento Pnrr facente capo al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rientra nell’alveo delle infrastrutture sociali e di comunità, anche per la marcata vocazione all’accessibilità e alla sostenibilità ambientale”.

Elisabetta Curti: “Il foyer è il risultato di un autentico gioco di squadra”

Rimarca Elisabetta Curti (Presidente Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza):

“La realizzazione del Foyer è la sintesi di un autentico gioco di squadra, che ha saputo andare oltre ogni appartenenza politica, avendo come unico obiettivo il bene di Piacenza. Tutto è partito dalla precedente Amministrazione e, in particolare, dalla visione dell’avv. Barbieri. Un percorso che è poi proseguito con l’entusiasmo e la concretezza della sindaca Tarasconi, del direttore generale Luca Canessa e di tutti i dirigenti coinvolti. Un ringraziamento particolare va all’on. Paola De Micheli, che ci ha accompagnato in ogni passaggio, e alla professionalità e competenza del geometra Ultori e del collega Guglieri, il cui contributo ha consentito di trasformare quella che, all’inizio, per noi era soltanto un’idea in una realtà concreta. E poi, lasciatemelo dire, un ringraziamento speciale va anche a Gas Sales e a tutti i colleghi, sempre presenti, per l’incredibile lavoro organizzativo che ha reso possibile essere qui oggi. Perché questo Foyer dimostra che, quando si lavora insieme, con spirito di collaborazione e con un obiettivo comune, le idee possono diventare realtà. E oggi, questa realtà è un risultato di cui Piacenza può essere orgogliosa”.

Un PalaBanca sempre più tecnologico, grazie alla rete Emilia-Romagna Wifi

L’inaugurazione odierna è stata occasione anche per presentare l’implementazione della rete Emilia-Romagna WiFi, estesa dalla Regione Emilia-Romagna anche al PalabancaSport, consentendo così la navigazione in Internet gratuita, veloce ed efficiente, 24 ore su 24 e senza necessità di registrazione, a chi vive, frequenta e lavora presso l’impianto sportivo.

“Un elemento sempre più importante, per il quale ringraziamo la Regione – evidenzia la sindaca Tarasconi – che arricchisce la dotazione del Palabanca anche dal punto di vista tecnologico: a sua volta, un sinonimo ulteriore di accessibilità”.

Parole cui fanno eco quelle dell’assessora regionale all’Agenda Digitale, Elena Mazzoni, che ha definito l’attivazione del WiFi “un investimento nel futuro dello sport e della collettività”, rimarcando come la connettività sia “uno strumento fondamentale per rafforzare il ruolo di strutture vitali per la comunità locale, per migliorare l’esperienza di chi le frequenta e favorire un percorso di fattiva inclusione e partecipazione. Continuiamo a investire in infrastrutture digitali che migliorano la qualità della vita, consolidando il legame tra territorio e tecnologia”.

WiFi gratuito al PalabancaSport: 31 punti di accesso e connessioni fino a 1 Gigabit

L’impianto conta 31 punti di accesso a banda ultralarga, che garantiscono connessioni stabili e veloci fino a 1 Gigabit, gratuite e disponibili 24 ore su 24 per spettatori e utenti della struttura, rafforzando l’utilizzo per manifestazioni sportive, culturali, musicali e sociali.

La copertura interessa gli spalti e gli spazi adiacenti al palazzetto.

EmiliaRomagnaWiFi, il programma regionale da 4 milioni di euro

EmiliaRomagnaWiFi è un programma complessivo del valore di 4 milioni di euro (con uno stanziamento ulteriore di 800 mila euro per il completamento della rete pubblica), finanziato dalla Regione Emilia-Romagna insieme al ministero dell’Economia e delle Finanze, che porta la connettività ultraveloce in luoghi ad alta frequentazione, tra cui i Palazzetti dello Sport.

Dodici gli impianti interessati sul territorio regionale, per la metà dei quali è già attiva la copertura della rete realizzata da Lepida: il Palabanca di Piacenza si aggiunge infatti al PalaCattani a Faenza, al Pala De André di Ravenna, al Palasport Flaminio di Rimini, al PalaDozza di Bologna e al PalaBigi di Reggio Emilia.

“Ferrara e Modena – fa sapere la Regione – saranno i prossimi. A Cesena, Forlì e Salsomaggiore i lavori sulla fibra sono finiti, mentre a Parma il termine è atteso tra fine 2026 e inizio 2027”.

Il programma di estensione della banda ultralarga riguarda anche i luoghi lungo la costa romagnola, lungo 85 km di litorale da completare entro l’anno.

Ad oggi, complessivamente, la rete WiFi pubblica Emilia Romagna WiFi conta oltre 13.100 punti di accesso e 9 milioni di utenti unici negli ultimi 365 giorni.

La mappa dei punti attivi è consultabile sul sito www.emiliaromagnawifi.it .