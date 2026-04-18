Olimpiadi di Primo Soccorso, domani a Piacenza la città si trasforma in un grande campo di simulazione

Domani Piacenza ospiterà le Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso, un evento che vedrà protagonisti studenti delle scuole superiori provenienti da tutta l’Emilia-Romagna, impegnati in una giornata di prove pratiche e simulazioni di emergenza.
La cerimonia di apertura si terrà alle ore 10.30 in Piazza Cavalli. A seguire, per tutta la giornata, il centro cittadino sarà animato da scenari realistici di soccorso, dove le squadre si metteranno alla prova affrontando situazioni che riproducono interventi di emergenza.
Sarà un’occasione unica per vedere da vicino come si interviene in caso di incidente, osservare il lavoro dei soccorritori e scoprire l’importanza del primo soccorso.
La giornata si concluderà alle ore 18.00 con la cerimonia di premiazione.
La cittadinanza è invitata a partecipare e a vivere da vicino questa esperienza.