Avis, dal 2027 una revisione organizzativa della rete dei punti di raccolta

Dopo quattordici anni dall’ultima importante riorganizzazione della rete provinciale di raccolta sangue ed emocomponenti, Avis Provinciale Piacenza avvierà, a partire da gennaio 2027, un nuovo percorso di revisione e aggiornamento dei Punti di Raccolta associativi, con l’obiettivo di garantire continuità, sostenibilità ed efficienza al sistema trasfusionale provinciale.

La raccolta di sangue in provincia di Piacenza è da sempre caratterizzata da una stretta collaborazione tra Azienda USL e Avis Provinciale, attraverso una rete composta dai centri ospedalieri di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni e dai Punti di Raccolta associativi diffusi sul territorio provinciale.

L’attuale configurazione organizzativa nasce dalla riorganizzazione del 2012, necessaria per adeguare i Punti Avis ai requisiti previsti dalle normative regionali e nazionali in materia di sicurezza, qualità e accreditamento sanitario. Nel corso degli anni, tuttavia, il contesto organizzativo, gestionale e normativo è profondamente cambiato, rendendo oggi necessario un ulteriore aggiornamento della rete.

Il percorso di revisione è stato condiviso con le sezioni comunali già a partire dal settembre 2025 e sviluppato attraverso incontri e confronti diretti con le realtà coinvolte. Un lavoro articolato che ha tenuto conto non solo degli aspetti strutturali e organizzativi dei singoli punti di raccolta, ma anche delle disponibilità operative dei volontari, della sostenibilità gestionale e delle esigenze dei donatori.

L’obiettivo della riorganizzazione non è ridurre il servizio, ma renderlo più solido, sostenibile e adeguato alle necessità future del sistema sangue provinciale.

Tra i criteri individuati per la nuova organizzazione vi sono il mantenimento di punti strategici distribuiti nelle diverse aree della provincia, la valorizzazione delle strutture maggiormente idonee dal punto di vista sanitario e logistico, la possibilità di incrementare alcune aperture e l’attenzione alla capacità organizzativa delle singole sedi.

In quest’ottica verranno potenziate le aperture presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Piacenza, in particolare per la raccolta del plasma, mentre resteranno attivi i punti ritenuti fondamentali per garantire una presenza capillare nelle vallate e nelle aree più periferiche del territorio provinciale.

Un elemento importante della riorganizzazione riguarda inoltre il potenziamento delle aperture domenicali presso il Centro Trasfusionale di Piacenza. Si tratta di una scelta pensata per offrire maggiori opportunità di donazione a coloro che, per motivi di lavoro o organizzativi, faticano a rendersi disponibili durante la settimana. Le aperture domenicali rappresentano infatti una risposta concreta alle esigenze dei donatori di sangue e di plasma e contribuiscono a rafforzare ulteriormente il servizio sul territorio.

Parallelamente, Avis Provinciale Piacenza intende promuovere una maggiore sensibilizzazione verso la donazione di plasma. L’autosufficienza nella raccolta di plasma rappresenta oggi una delle sfide più importanti per il Sistema Sanitario e per l’Associazione stessa. Per questo è fondamentale accrescere la consapevolezza sull’importanza di questa tipologia di donazione, strategica per garantire la disponibilità di farmaci plasmaderivati e rispondere ai bisogni di cura di migliaia di persone.

Avis Provinciale Piacenza desidera sottolineare come ogni scelta sia stata affrontata con grande senso di responsabilità e con profondo rispetto verso il lavoro svolto negli anni da volontari, collaboratori e sezioni locali, che rappresentano un patrimonio fondamentale per l’associazione e per l’intero sistema sanitario provinciale.

La revisione riguarda esclusivamente l’organizzazione dei Punti di Raccolta associativi. Resta infatti centrale il ruolo delle sezioni comunali come luoghi di partecipazione, vicinanza alla comunità e promozione della cultura del dono, costruita nel tempo grazie all’impegno condiviso di volontari e donatori.

Infine, un ringraziamento particolare va a tutte le donatrici e i donatori che, con il loro gesto, continuano ogni giorno a rendere possibile un servizio essenziale per la collettività. La revisione organizzativa non modifica infatti il valore della donazione né il legame con il territorio: sarà possibile continuare a donare presso tutti i punti attivi della rete provinciale, scegliendo la sede più comoda o funzionale alle proprie esigenze.

Il sistema della raccolta associativa di Avis Provinciale Piacenza prosegue così il proprio percorso di evoluzione, con la volontà di garantire qualità, sicurezza e sostenibilità, mantenendo sempre al centro la cultura del dono e l’attenzione verso le persone e il territorio.

I Punti di Raccolta associativi che resteranno attivi dal 2027 saranno:

• Alseno

• Bettola

• Bobbio

• Carpaneto

• Cortemaggiore

• Monticelli

• Morfasso

• Pianello

• Podenzano

• Pontenure

• Rivergaro

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