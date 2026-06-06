Ricercato in tutto il continente per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, arrestato a Piacenza

Nella giornata di ieri, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia ha comunicato alla Squadra Mobile di Piacenza la possibile presenza in provincia di un cittadino pakistano destinatario di mandato di arresto europeo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il ricercato negli scorsi anni aveva procurato l’ingresso in Italia dalla Grecia a connazionali privi di documenti. In particolare il catturando era partito dall’Italia in aereo e, dopo essersi procurato ad Atene dei falsi permessi di soggiorno italiani, aveva accompagnato i connazionali all’aeroporto di Kalamata, procurandogli anche i biglietti aerei per l’Italia, e partiva con loro per il nostro Paese.

Arrivato in Italia, si era fatto pagare 500 euro a testa per il servizio reso.

Condannato a 9 anni di reclusione e a 30.000 euro di multa in Grecia, aveva fatto perdere le sue tracce, ma tramite i canali di cooperazione internazionale era possibile risalire ad una sua probabile presenza a Piacenza.

Immediatamente gli investigatori della Squadra Mobile hanno svolto accertamenti tramite gli archivi a disposizione, risalendo prima ad una casa nella sua disponibilità, per poi rintracciarlo presso un sito logistico di Piacenza.

Il ricercato è stato quindi arrestato e condotto in carcere, con l’avvio delle procedure di estradizione verso la Grecia.

Sono in corso indagini per ricostruire i viaggi compiuti tra l’Italia e l’estero dell’arrestato, onde comprendere la reale dimensione della sua attività criminale.

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