Mister Franzini suona la carica: “Piacenza – Pro Sesto? Mi aspetto una partita di livello con una squadra forte e dalle grandi motivazioni” AUDIO

Quattro punti in due partite con le prime tre della classe che fanno un campionato a parte e la quasi certezza della quarta posizione in classifica: il Piacenza di mister Franzini sta cercando di onorare gli ultimi impegni del campionato per oliare i meccanismi e, soprattutto, presentarsi nella migliore forma possibile agli spareggi di fine stagione. Ancora una volta i biancorossi dovranno fronteggiare una squadra che avrà dalla sua grandi motivazioni: la Pro Sesto, domenica pomeriggio alle 15:00, si presenterà al “Garilli” con l’obiettivo di strappare punti preziosi per rientrare nei play-off.

Con Trevigliese e Sant’Angelo la prestazione dei piacentini non è stata costante per tutti i 90′: “Inutile nasconderlo – ammette il tecnico ai microfoni di Radio Sound- la posizione di classifica è tale che, per quanto io non lo voglia, è normale che ci sia un calo a livello di motivazioni e di stimoli. Questa però non vuole essere una giustificazione, perché il nostro obiettivo è ancora ambizioso e vogliamo raggiungerlo”

Franzini ritroverà con ogni probabilità un giocatore importantissimo come Putzolu: “Lo valuteremo nell’allenamento di rifinitura, ma credo che abbia ottime chance di essere convocato e, magari, di essere impiegato per uno spezzone di gara”. Ci sono ottime notizie dall’infermeria: l’elenco degli indisponibili si ferma al solito Taugourdeau. Ciuffo, che non aveva giocato a Sant’Angelo, pare completamente recuperato e anche Bertin ed Asencio che hanno avuto qualche problemino in settimana dovrebbero essere regolarmente in gruppo e spendibili (il primo addirittura titolare) per affrontare una squadra competitiva: “Loro arriveranno qui molto arrabbiati per il fatto di essere usciti per la prima volta dalla zona play-off, quindi le motivazioni non mancheranno. Parliamo di una squadra forte, che ha tutte le carte in regola per rientrare. Spero che la qualità dell’avversario porti anche noi a fare una buona gara con la giusta attenzione. Stanno bene, sono molto efficaci a livello difensivo, basti pensare che non hanno fatto segnare né la Pistoiese, né il capocannoniere del campionato”



Le parole del tecnico

La probabile formazione

Kolgecaj, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, De Vitis, Lordkipadize, Poledri, D’Agostino, Mustacchio, Manuzzi. All Franzini

La 32esima giornata di campionato del girone D di serie D

Domenica 19 aprile, ore 15:00

Piacenza – Pro Sesto DIRETTA SU RADIO SOUND fm 94.6

Correggese – Trevigliese

Imolese – Desenzano

Lentigione – Progresso

Pistoiese – Tropical Coriano

Pro Palazzolo – Crema

Sangiuliano – Cittadella

Sasso Marconi – Rovato

Tuttocuoio – Cittadella

La classifica dopo 31 giornate

Desenzano 70; Lentigione 69; Pistoiese 67; Piacenza 58; Pro Palazzolo 53; Pro Sesto 52; Cittadella e Rovato 49; Sangiuliano 47; Crema 37; Correggese e Sant’Angelo 34; Progresso 32; Imolese 30; Sasso Marconi 27; Tropical Coriano 24; Trevigliese 21; Tuttocuio 7

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