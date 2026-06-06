Al via due centri estivi in Alta Val Tidone: “Il supporto del Comune su spazi e trasporti”

Concluso l’anno scolastico è tempo di centri estivi. Per i giovani di Alta Val Tidone si aprono due opportunità per vivere la bella stagione tra giochi, sport e divertimento. Due iniziative a cui il Comune di Alta Val Tidone ha deciso di offrire il supporto logistico con trasporto gratuito per i partecipanti e la messa a disposizioni di alcune strutture per svolgere al meglio l’attività.
Tanto svago, cultura ed avventura sono le parole d’ordine del centro estivo a La Poccia Beach, la piscina di Nibbiano, che aprirà la sua attività lunedì 8 giugno fino al 28 agosto. Ovviamente tanti bagni per i partecipanti, ma anche laboratori creativi, giochi, compiti delle vacanze e sport con corsi di nuoto ed altre attività ricreative. L’orario è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o dalle 8 alle 16.
In quest’ultimo caso ai partecipanti sarà somministrato il pranzo presso il centro polifunzionale in Piazza Combattenti a Nibbiano. “Abbiamo messo a disposizione questa struttura – dice il Sindaco Franco Albertini – per offrire ai bambini e agli animatori la possibilità di pranzare in un luogo riparato, in tranquillità e con la possibilità di refrigerarsi dal caldo estivo”.
Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi a Ester al numero 3492813662. Per le famiglie c’è la possibilità di usufruire nelle iscrizioni del Bonus rette del Comune di Alta Val Tidone.
Più all’insegna dell’avventura e della scoperta della natura il Centro Estivo nel Bosco, organizzato da Life & Sport ASD e Spartan Team Val Tidone, presso il campo sportivo di Pecorara. Le attività si svolgeranno prevalentemente all’aperto, tra il bosco e il suggestivo torrente Tidoncello, un contesto ideale per imparare a conoscere e rispettare la natura attraverso il gioco e lo sport.
La giornata si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con pranzo al sacco, e sarà riservata a un numero massimo di 30 partecipanti. Questa scelta permette di garantire un’elevata qualità educativa, un’attenta supervisione e la massima sicurezza durante tutte le attività. I partecipanti avranno la possibilità di praticare diverse discipline sportive e ricreative: percorsi ad ostacoli ispirati alla Spartan Race, giochi di squadra, attività motorie, tornei di calcio e green volley, oltre ad attività acquatiche grazie alla presenza della piscina situata all’interno dell’area del centro.
Accanto allo sport, grande spazio sarà dedicato anche alle attività manuali e creative. I bambini potranno realizzare piccoli progetti utilizzando materiali naturali, costruire semplici giochi in legno, partecipare a laboratori creativi e svolgere attività pensate per stimolare collaborazione, autonomia, fantasia e capacità pratiche.
Durante l’estate verranno inoltre organizzate gare, sfide a squadre, cacce al tesoro, escursioni e numerose attività educative finalizzate alla conoscenza dell’ambiente naturale che circonda Pecorara. Il centro estivo è aperto dal 15 giugno al 24 luglio con l’invito a informarsi quanto prima visti anche i numeri limitati. E’ possibile rivolgersi a Matteo Cavallini al numero 328 556 6707 o via mail scrivendo a Info.lifeandsport@gmail.com.
Come per il centro estivo alla piscina di Nibbiano anche per quello di Pecorara il Comune di Alta Val Tidone mette a disposizione un trasporto gratuito che da Trevozzo accompagna giornalmente i bambini al centro di Nibbiano e a quello di Pecorara, con diverse fermate, per poi svolgere il servizio inverso la sera riportando a casa i partecipanti. Per il centro Spartan, inoltre, il Comune mette a disposizione l’ex scuola di Pecorara in caso di attività al chiuso o cattivo tempo.
“Il trasporto gratuito che anche quest’anno abbiamo voluto mettere garantire per i centri estivi – sottolinea il Sindaco Franco Albertini nel ringraziare gli organizzatori delle due esperienze – è un servizio che offriamo alle famiglie nella conciliazione dei tempi e come supporto alla loro organizzazione. Auguriamo a tutti i partecipanti e alle loro famiglie, così come a tutti gli organizzatori e collaboratori dei centri, un’estate di esperienze, crescita e tanta serenità”.