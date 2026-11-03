Successo per “Dona la spesa”, raccolti 550 kg di generi alimentari

Si e svolta nei giorni scorsi l iniziativa di solidarietà “dona la spesa. Nel corso della giornata si sono alternati quasi 40 volontari provenienti sal centro giovanile comunale, dai gruppi giovanili parrocchiali ,dai giovani provenienti dal progetto comunale jangencar, a cui si sono aggiunti i volontari provenienti dal circolo mcl di Gragnano, dal gruppo alpini di Gragnano e Agazzano, e dalla sezione AVIS sempre della borgata Trebbiense.

Alla fine della giornata sono stati raccolti 550 kg di generi alimentari non deperibili che a cadenza mensile verranno donati ai nuclei familiari indigenti della comunità pastorale della Valuretta .L ‘ iniziativa consolidata negli anni trova grande accoglienza nel apprezzata clientela del punto vendita, vista anche la finalità della stessa verso il territorio locale che ha permesso alla stessa popolazione di verificare di persona la consegna diretta ai nuclei familiari indigenti dei prodotti alimentari raccolti nel corso dell’ iniziativa.

Un grande momento di solidarietà ché darà ossigeno a chi , causa della crisi economica , sociale perde il lavoro, la serenità, grazie quanto Donato nel occasione ogni mese il futuro sembrerà meno incerto e forse più sereno.