Open Day nei nidi del sistema integrato cittadino, sabato 22 marzo porte aperte alle famiglie

Tutto pronto, nei nidi d’infanzia e al servizio sperimentale Edugate, per l’Open Day in programma domani, sabato 22 marzo, dalle 9.30 alle 18.30. Come già annunciato nelle scorse settimane, per l’intera giornata si potrà accedere liberamente, senza necessità di prenotazione, a tutte le sedi di seguito elencate, per consentire alle famiglie di andare alla scoperta delle strutture, incontrare il personale educativo e valutare al meglio le possibili opzioni tra le sei potenziali scelte che ciascuno potrà indicare nel modulo di iscrizione.

Ad accogliere i cittadini interessati saranno i nidi comunali Arcobaleno, Girotondo, Pettirosso, Vallera, Cervini, le sezioni comunali aventi sede presso Nostra Signora di Lourdes e al polo Mirra, il servizio Edugate per la fascia 1-6 anni; i nidi in convenzione Affa La Giraffa, Casa Morgana, Casa Turchina, Nido del Facsal, Giardino dei Colori, Lilliput, l’Oasi, Marco Polo, S. Eufemia, Il Giardino di Alice e le sezioni convenzionate del Mirra.

Tutte le informazioni utili in merito alle iscrizioni – apertesi il 18 marzo e accoglibili sino al 18 aprile compreso – sono consultabili sul sito web comunale, alla pagina dedicata: www.comune.piacenza.it/nidi-infanzia . Da qui si accede anche al portale ECivis per la trasmissione – esclusivamente online – delle domande.

Si ricorda, a questo proposito, che a disposizione delle famiglie vi sono non solo le guide alla compilazione redatte in italiano, inglese, arabo e ucraino, ma quest’anno è prevista anche la presenza di mediatori linguistico-culturali presso l’Ufficio Nidi di viale Beverora 59, in tre date già definite: giovedì 3 aprile dalle 15 alle 17 per la lingua ucraina, giovedì 10 aprile dalle 15 alle 17 in inglese, venerdì 11 aprile dalle 9.30 alle 12.30 in arabo.

Nel periodo di accoglimento delle iscrizioni, per tutti i cittadini interessati è possibile ricevere informazioni e supporto presso le postazioni all’ingresso della sede di viale Beverora 59, previo appuntamento telefonico contattando l’Ufficio Nidi allo 0523-492509 e 0523-492577 (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13, il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30), o scrivendo a nidi.infanzia@comune.piacenza.it . Agli stessi recapiti si può chiedere di organizzare il supporto di mediazione linguistica anche per altri idiomi.