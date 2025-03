Fondazione Fare Cinema, nuovo corso di critica cinematografica: aperte le iscrizioni

Novità in arrivo nel 2025 per uno dei percorsi più amati e rappresentativi di Fondazione Fare Cinema: lo storico seminario residenziale di critica cinematografica, allo scoccare della quindicesima edizione e dopo il successo costante registrato ogni anno, si struttura come un Corso di alta formazione dal taglio professionalizzante: “IL CRITICO CINEMATOGRAFICO – Dalla visione alla recensione” (Rif. PA 2024-23175 approvata con DGR 2318/2024 del 23/12/2024).

Al via a maggio tra Piacenza e Bobbio, il corso è gratuito perché realizzato con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna e a numero chiuso (sono previsti 25 partecipanti).

Le 200 ore d’aula (e 400 ore di project work) previste saranno altamente professionalizzanti, calando fin dal principio i partecipanti nella pratica del lavoro critico, di cui potranno fare immediata prova durante i giorni del Bobbio Film Festival (nelle prime due settimane di agosto 2025): i corsisti avranno infatti la straordinaria opportunità di far parte della giuria ufficiale del Festival, accedendo gratuitamente alle proiezioni e agli incontri con i suoi protagonisti.

Il corso si avvale della preziosa collaborazione del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e prevede lezioni, visioni e discussioni collettive di opere filmiche, esercitazioni per perfezionare lo stile di scrittura critica, interpretare e analizzare il testo audiovisivo, formulare il giudizio, il tutto nella prospettiva dei principali contesti culturali in cui attualmente la critica cinematografica si pratica, dalle testate cartacee a quelle telematiche, dai festival agli archivi culturali, dalla scuola all’università. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza.

“Il critico cinematografico. Dalla visione alla recensione” è un percorso formativo rivolto a residenti o domiciliati in Emilia-Romagna che abbiano assunto l’obbligo d’istruzione e dimostrino spiccato interesse per l’ambito della critica cinematografica, nonché conoscenze e capacità attinenti a tale area professionale.

Chi desidera candidarsi deve inviare la scheda d’iscrizione, corredata degli allegati richiesti, all’indirizzo mail critica@fondazionefarecinema.it entro e non oltre il 16 aprile. Le informazioni relative al corso nonché la scheda d’iscrizione e gli allegati si trovano al sito www.fondazionefarecinema.it.

Durante la fase di selezione Fondazione Fare Cinema raccoglierà le domande di iscrizione e procederà alla verifica dei requisiti formali e sostanziali analizzando ciascun curriculum e prodotto. Qualora le domande di iscrizione siano superiori al numero di posti disponibili è prevista una prova di selezione.