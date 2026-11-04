Operaio calato in un tombino lungo la strada, un’auto lo travolge: tragico incidente sul lavoro a San Nicolò

Tragico incidente sul lavoro a San Nicolò, in via Harris, dove un operaio 54enne ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre era impegnato in un intervento su un tombino. Alla guida della vettura un uomo di 78 anni che, secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe accorto della presenza del lavoratore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con l’eliambulanza, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

I fatti

L’operaio si era calato all’interno del tombino per effettuare alcuni lavori, davanti alla cancellata di un’abitazione. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava parzialmente a livello della superficie stradale.

Proprio in quel momento è sopraggiunta un’automobile condotta da un 78enne. Per ragioni ancora da chiarire, l’anziano automobilista non avrebbe visto il lavoratore, travolgendolo con la vettura.

L’impatto ha avuto conseguenze fatali. Immediata la richiesta di soccorso, con l’intervento del personale sanitario del 118 e dell’eliambulanza. Nonostante l’arrivo dei soccorritori, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.