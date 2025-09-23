Ordigno bellico da 230 chili a Corte Brugnatella, perfettamente riuscito l’intervento del Genio Pontieri – FOTO e VIDEO

Gli artificieri dell’Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di stanza a Piacenza hanno neutralizzato nel comune di Corte Brugnatella (PC) un ordigno bellico, rimasto inesploso dai tempi del secondo conflitto mondiale.

Nel dettaglio, si tratta di una bomba d’aereo dal peso di 500 libbre (230 Kg circa), contenente circa 120 Kg di esplosivo ad alto potenziale e con due congegni di attivazione (spoletta): una di “naso” e una di “coda”. L’ordigno era stato rinvenuto nel greto del fiume Trebbia dagli operai al lavoro nel cantiere per la realizzazione del nuovo ponte in località Ponte Lenzino-Rovaiola.

Per garantire un’adeguata cornice di sicurezza durante le operazioni di rimozione dei congegni d’innesco, è stata individuata un’area, intorno alla bomba, con un raggio di circa 900 metri e all’interno della quale è stato necessario interdire il traffico aereo e la viabilità di tutte le strade ed evacuare i residenti.

Le operazioni degli artificieri dell’Esercito, coordinate dalla Prefettura di Piacenza e dal Comando Forze Operative Nord di Padova, sono state supportate dalle Forze dell’Ordine, dai Vigili del Fuoco e dalla Croce Rossa che hanno assicurato il corretto svolgimento di tutte le fasi dell’attività. Una volta rimossi i sistemi di innesco dal corpo della bomba, l’ordigno è stato trasportato in sicurezza dagli artificieri presso la cava di Albarola, nel comune di Vigolzone (PC) per la definitiva distruzione.

Dall’inizio dell’anno il 2° Reggimento Genio Pontieri ha effettuato 160 interventi di bonifica e distrutto 4 bombe d’aereo, 1 bomba di profondità “navale” e 230 ordigni bellici di varie tipologie e calibro nelle 13 province di competenza tra Emilia e Toscana, a testimonianza del ruolo fondamentale svolto dall’Esercito nella messa in sicurezza del territorio.

