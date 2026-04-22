Volley – Finale di Coppa Cev LIVE SU RADIO SOUND dalle 20:00, Gas Sales ora scrivi la storia!

Solo due set separano la Gas Sales Piacenza dalla conquista della prima, storica, Coppa Cev. I ragazzi di coach Boninfante si sono imposti per 3-0 nella gara di andata, in Germania, nel palazzetto del Luneburg. Un punteggio che nasconde però grande equilibrio, soprattutto nella parte iniziale, dove Piacenza ha costruito grandi contro – break per superare i locali sul più bello. Completamente ristabilito Mandiraci, che aveva già disputato un’ottima gara di andata. Stupenda la cornice del Palabanca sport, l’impianto è completamente sold-out. Un’enorme macchia biancorossa che vuole essere il settimo uomo in campo a supporto dei ragazzi di casa!
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I probabili sestetti
Gas Sales Piacenza – Bovolenta, Porro, Gutierrez, Mandiraci, Simon, Galassi, Loreti (L). All. Boninfante
Luneburg – Enlund, Valimaa, Gruvaeus, Champlin, Young, Howe, Takahashi (L). All. Hubner
Arbitri l’olandese Suleyman Yalcin il portoghese Raquel Portela