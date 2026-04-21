Rugby – Piacenza chiude l’anno con il sorriso: vittoria 19-17 in trasferta a Modena

Ultima di campionato combattuta e non priva di tensioni sul campo del Modena, dove il Piacenza chiude la stagione con una vittoria per 19-17, al termine di una gara più sofferta che brillante.

I biancorossi partono con autorità, imponendo ritmo e fisicità nella metà campo avversaria. Il vantaggio arriva al 12’ con una meta di Cornelli, trasformata da Sounders. Il Modena fatica inizialmente, ma cresce alla distanza e trova il pareggio al 22’, approfittando di una difesa piacentina disordinata.

La partita entra quindi in una fase confusa, segnata da errori e scarsa qualità del gioco. Piacenza riesce comunque a riportarsi avanti grazie a una meta di B. Guerra, ancora trasformata da Sounders, chiudendo il primo tempo sul 14-7.

Nella ripresa il copione cambia: è il Modena a fare la partita, mentre Piacenza cala d’intensità e disciplina, concedendo troppi falli. I padroni di casa accorciano con un piazzato (10-14) e mettono pressione costante nei 22 avversari.

A metà secondo tempo, però, arriva l’episodio che indirizza il match: da una touche ben gestita, il drive biancorosso libera J. Guerra per la meta del 19-10. La trasformazione fallisce, lasciando la gara aperta.

Il finale è caotico: nervosismo crescente, tre cartellini gialli per Piacenza e una meta tecnica assegnata al Modena allo scadere riportano il punteggio sul 19-17. I biancorossi resistono nonostante l’inferiorità numerica, portando a casa il successo.

Una vittoria preziosa che chiude una stagione ricca di soddisfazioni, pur senza una prestazione all’altezza delle migliori uscite dell’anno. Piacenza conferma solidità e carattere, ma anche margini di miglioramento su gestione e disciplina.

MODENA 17 – PIACENZA 19

MODENA: Mazzi, Petti, Orlandi (30’ st De Luca), Malagoli, Trotta (25’ st Venturelli), Righi Riva, Esposito (30’ st Zerbini), Bergonzini, Covi (25’ st Traversoni), Carta, Bellei (25’ st Flores), Venturelli, Malisano (10’ st Ori), Benassi (10’ st Rodrguez), Morelli (30’ st Rizzi). All. Guareschi.

PIACENZA: Manciulli (13’ st Ravilli D.), Botti, Misseroni (32’ st Cisint), Guerra B., Bertorello (26’ st Ravilli F.), Biffi, Saunders, Cornelli, Marazzi, Savi (35’ st Alberti), Melegari, Bonatti (19’ st Ferioli), Greco (9’ st Dapaah), Guerra J., Lovotti (13’ st Badagnani). All. Forte C.

MARCATORI: 12’ mt Cornelli tr Saunders (0-7); 21’ mt Petti tr Mazzi (7-7); 35’ mt Guerra B. tr Saunders (7-14); secondo tempo: 17’ cp Petti (10-14); 33’ mt Guerra J. (10-19); 40’ mt tecnica Modena (17-19).

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