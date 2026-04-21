Karate – Piacenza protagonista a Ravenna: pioggia di medaglie nelle competizioni FIJLKAM

Ancora successi per il Karate Piacenza Farnesiana, protagonista a Ravenna in due competizioni FIJLKAM riservate alle categorie under 12 e under 14.

Nella fase regionale del Trofeo CONI arrivano subito risultati di rilievo: Elia Famà e Mbene Ndiaye conquistano la medaglia d’oro, mentre Ishaq Kouhaih sale sul secondo gradino del podio.

Prestazione dominante nella successiva All Valley Karate Cup, dove gli atleti piacentini fanno incetta di medaglie. Sul gradino più alto del podio salgono Martina Stefanelli, Youssef Roiumi, Yahya Fellous, Chiara Cammi e Mbene Ndiaye (under 14), insieme a Nicole Famà, Carlotta Sampino, Camilla Imberti e Amelia Arkhipov (under 12). Argento per Noemi Vitan, mentre completano il medagliere Ginevra Sampino e Ariana Taganesco con due bronzi.

A chiudere una giornata già ricca di soddisfazioni, anche il terzo posto nella prova a squadre under 14 conquistato da Elia Famà, Ishaq Kouhaih, Youssef Roiumi, Martina Stefanelli e Chiara Cammi.

Il team, guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli insieme allo staff composto da Giorgio Livelli, Pier Paolo Cagnoni, Daniele Rillosi e Lorenzo Centonze, guarda ora ai prossimi appuntamenti: la Coppa Nazionale CSEN a Pescara, il triangolare FIJLKAM Emilia-Romagna–Veneto–Toscana a Bologna e il Campionato Regionale Cadetti FIJLKAM in programma a Parma.

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