Elezioni comunali a Pontenure, Sergio Fuochi candidato sindaco

Si è conclusa con un riscontro estremamente positivo la raccolta firme per la lista “Pontenure Rinasce”, a sostegno della candidatura a sindaco di Sergio Fuochi. I momenti di incontro con la cittadinanza hanno fatto registrare un forte entusiasmo, confermando l’apprezzamento dei pontenuresi per le peculiarità che caratterizzano questa proposta politica.

La lista si distingue per serietà, competenza e concretezza: tratti distintivi di una squadra coesa ed eterogenea, che si propone come una realtà libera da ideologie precostituite e focalizzata esclusivamente sull’azione amministrativa. Al centro del progetto vi è Pontenure e la sua intera comunità: dalle frazioni alle associazioni, dalle famiglie al mondo dell’imprenditoria e del commercio, fino ai giovani e agli anziani. Ogni componente del tessuto sociale è considerata fondamentale per il rilancio del territorio.

«Siamo profondamente colpiti dall’accoglienza ricevuta», commenta Sergio Fuochi. «La fiducia riscontrata in questi giorni è il segnale che i pontenuresi chiedono un’amministrazione capace, in grado di unire competenze e spirito di squadra con la volontà di affrontare e risolvere i problemi concreti. Pontenure ha bisogno di pragmatismo e di una guida che sappia ascoltare ogni voce, senza disperdere energie in polemiche sterili. Siamo pronti a metterci al lavoro per trasformare questa visione in azioni concrete».

Archiviata la fase di sottoscrizione, “Pontenure Rinasce” guarda già ai prossimi appuntamenti. Nei prossimi giorni saranno comunicate le date delle presentazioni ufficiali, durante le quali verranno illustrati nel dettaglio il programma elettorale e la squadra dei candidati.

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