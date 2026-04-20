Dichiarazione dei redditi, Mastrorilli Caf Cisl: attenzione alle novità fiscali, disponibili appuntamenti anche al sabato – AUDIO

Dichiarazione dei redditi, Caf Cisl: attenzione alle novità fiscali, disponibili appuntamenti anche al sabato.

Anche quest’anno torna l’importante servizio della CAF CISL per assistere i cittadini nella compilazione del 730 e nella presentazione dei documenti. In particolare indicando le possibili agevolazioni alle quali si ha diritto, fornendo tutte le informazioni necessarie e rispondendo all’Agenzia delle Entrate in caso di controlli.

Mario Mastrorilli responsabile CAF CISL Parma e Piacenza

Per prenotare un appuntamento in una sede Cisl di Piacenza e provincia, si può contattare il numero verde 800 948888, oppure utilizzare i social o il sito della Cisl completamente rinnovato.

I cittadini hanno ancora più possibilità in questo 2026 per prenotare un appuntamento

Gli orari anche di apertura al pubblico da quest’anno si sono ampliati ulteriormente. Abbiamo le fasce della pausa pranzo, che sono coperte per la prima volta, e la possibilità di prenotare anche per il sabato mattina o il venerdì pomeriggio. Consiglio di provare a vedere se la sede più vicina a voi ha questi ulteriori orari di apertura.

Le novità

Confermate le riduzioni delle aliquote Irpef a tre scaglioni. La legge di Bilancio 2026 ha ridotto la seconda aliquota dell’Irpef dal 35 al 33 per cento. Ne consegue che, per i redditi imponibili superiori a 50.000 euro, l’imposta dovuta è pari a 13.700 euro (non più 14.140) + il 43% sul reddito eccedente i 50.000 euro. Nei confronti dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, è stato previsto un meccanismo di sterilizzazione del beneficio fiscale derivante dalla riduzione dell’aliquota.

Sono diverse le novità – prosegue Mastrorilli – oltre alle aliquote Irpef, ci sono delle nuove regole legate al discorso dell’abbattimento del cuneo fiscale, per cui aumentano delle detrazioni di base. Poi ci sono dei trattamenti integrativi nuovi, delle nuove detrazioni. In questo caso tecnicamente dovrebbero essere applicate dal datore di lavoro, che le applica correttamente per carità, però è sempre bene far verificare la situazione dagli addetti ai lavori. Soprattutto perché c’è la possibilità che possano spettare al lavoratore e non sono state date, oppure che non vadano applicate perché ci sono altre forme di reddito che il datore di lavoro non conosce. Quindi mai come quest’anno serve fare attenzione nel verificare la nostra posizione nei confronti dell’erario. E’ bene farla controllare.

Novità anche per i familiari a carico

Sì, perché è stata data una stretta su chi possiamo metterci a carico e chi no. In particolare ci sono delle normative molto stringenti a riguardo. Va fatto un controllo su chi ci siamo messi a carico. E poi c’è la partita legata alle detrazioni del bonus casa e che cosa cambia, perché sono cambiate anche le percentuali, il 50% per la prima casa e si detrae invece il 36% su altri immobili. Inoltre ci sono i super bonus che scendono. Venite a parlare con noi perché è importante, e mai come quest’anno è importante farlo.

E’ fondamentale affidarsi a seri professionisti per permettere ai cittadini di complicare nel miglior modo possibile il modello 7.30. Infatti agli appuntamenti si possono trovare persone che hanno passato molte ore in corsi di formazione.

I nostri operatori – conclude il responsabile CF CISL Parma e Piacenza – mai come quest’anno sono stati formati in maniera precisa e puntuale. Poi in caso di errori noi interveniamo, perché l’errore è sempre dietro l’angolo. In questo caso abbiamo anche la possibilità di intervenire con un’assicurazione. Inoltre siamo attenti alle esigenze del contribuente. Cerchiamo sempre di fare il meglio per chi si rivolge a noi. Quindi non abbiate timore, ci siamo sempre per qualsiasi tipo di consulenza in ambito fiscale.

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