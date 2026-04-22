L’Ausl mette in vendita un immobile in via Calzolai, base d’asta 221 mila euro: al via il bando

L’Azienda Usl di Piacenza mette in vendita un immobile situato in via Calzolai 91-93-95, nel centro cittadino. Si tratta di un edificio storico costruito nella prima metà del Novecento, sviluppato su tre piani più uno seminterrato ed è affiancato ad altri edifici, si affaccia sia sulla strada sia su un corte interna. Sono presenti cinque unità immobiliari: tre appartamenti ai piani superiori e due negozi al piano terra, con accessi dai civici 91, 93, 95.

La vendita è stata avviata perché l’immobile non è più utile alle attività sanitarie dell’Ausl. Si tratta infatti di un edificio non utilizzato e non previsto per usi futuri. Le risorse ottenute dalla vendita saranno reinvestite in tecnologie sanitarie.

La decisione arriva al termine di un percorso a tappe che ha portato alla valorizzazione del patrimonio aziendale e all’ottenimento dell’autorizzazione dalla Regione Emilia-Romagna, passaggio obbligatorio per la vendita di immobili di cui sono proprietarie le aziende sanitarie.

Il prezzo base d’asta è fissato a 221mila euro, determinato sulla base di una perizia dell’Agenzia delle Entrate, l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta più alta. La scadenza per partecipare è fissata alle ore 12 del 4 maggio 2026.

Si rimanda al bando completo per ulteriori informazioni e approfondimenti (link bando).

Link bando https://www.ausl.pc.it/it/azienda/bandi-e-concorsi/profilo-committente/avvisi-pubblici/gestione-patrimonio-immobiliare/alienazione-di-n-1-immobile-di-proprieta2019-dell2019azienda-usl-di-piacenza-ubicato-a-piacenza-in-via-calzolai-91-93-95

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