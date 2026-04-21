Volley – Gas Sales Piacenza: mercoledì in un Palabanca sold out si assegna la Coppa Cev

Gas Sales Piacenza all’ultimo atto della stagione. Domani sera, mercoledì 22 aprile (ore 20.00) al PalabancaSport si gioca la gara di ritorno della Finale di Cev Volleyball Cup, avversaria la formazione tedesca del SVG Luneburg. Arbitri l’olandese Suleyman Yalcin il portoghese Raquel Portela. PalabancaSport sold out, biglietteria aperta solo per il ritiro dei biglietti prenotati.

In palio la Cev Volleyball Cup che per importanza è la seconda manifestazione in Europa a livello di club. Nella gara di andata, giocata una settimana fa in Germania alla LKH Arena di Luneburg, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è imposta per 3-0 (26-24, 25-22, 25-16), domani i biancorossi potranno mettere in bacheca il primo Trofeo Europeo in caso di vittoria con qualunque punteggio o vincendo due set mentre in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il Golden set.

Alla Finale di Cev Volleyball Cup Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ci è arrivata superando in Semifinale gli sloveni dell’ACH Volley Ljubljana vincendo la gara di andata per 3-2 (30-28, 25-20, 27-29, 20-25, 15-4) e quella di ritorno in terra slovena per 3-1 (19-25, 22-25, 25-13, 22-25) mentre la formazione tedesca ha superato i belgi del Greenyard Maaseik vincendo la gara di andata giocata in Belgio per 3-1 (25-15, 20-25, 22-25, 24-26) e la gara di ritorno giocata in Germania per 3-2 (27-25, 28-26, 23-25, 23-25, 16-14).

In Europa Luneburg ha iniziato la stagione in Cev Champions League inserita nel Gruppo D e ha chiuso al terzo posto il girone retrocedendo in Cev Volleyball Cup.

Dopo aver vinto la stagione regolare della Bundesliga al primo posto con 74 punti dopo 28 partite giocate, il SVG Luneburg nei Play Off scudetto ha già staccato il pass per la Finale che giocherà contro la vincente tra Berlino e Friedrichshafen ora sull’uno pari nella serie. Nei Quarti di Finale ha superato l’Herrschin all’andata in casa per 3-0 (25-20, 25-18, 25-21) e al ritorno fuori casa per 3-1 (13-25, 25-22, 18-25, 21-25) ed in Semifinale ha superato il Duren all’andata in casa per 3-0 (25-18, 33-31, 25-15) e al ritorno fuori casa per 3-1 (20-25, 24-26, 25-22, 25-27). In bacheca in questa stagione ha già messo la Zoi DVV superando il Friedrichshafen al tie break (26-27, 25-21, 16-25, 25-21, 8-15).

La formazione del Luneburg è multinazionale: sono tre i giocatori tedeschi presenti nel roster, per il resto tre americani, tre canadesi, due svedesi, un finlandese, un danese e un giapponese. Il tecnico è il tedesco Stefan Hubner, un passato per lui da giocatore in Italia. Un mixer di esperti e giovani talentuosi, squadra compatta che gioca una buona pallavolo e sta molto bene in campo.

Robertlandy Simon, centrale Gas Sales Piacenza

“Dobbiamo dimenticarci del risultato dell’andata ed anzi scendere in campo pensando di non aver vinto quella gara e dover dare il massimo per vincere questa. La nostra è una squadra giovane e se non si pensa in questa maniera tutto diventa più difficile. Sarà importante fin dai primi scambi avere il giusto approccio, affrontiamo una buona squadra che non ha nulla da perdere, siamo pronti per la nostra ultima partita della stagione che per alcuni sarà anche l’ultima qui a Piacenza e vogliamo chiudere al meglio. Il pubblico potrà darci una grossa mano, bello giocare l’ultimo atto di una finale davanti ai propri tifosi”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy