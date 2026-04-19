Olimpiadi regionali di primo soccorso, a Piacenza una grande festa insieme alla Croce Rossa. Trionfano gli studenti del Romagnosi-Casali – FOTO e VIDEO

Una straordinaria vittoria in casa, è festa per il Romagnosi-Casali. E’ stato proprio l’istituto piacentino a vincere le Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana Emilia-Romagna ospitate ieri e oggi a Piacenza. Gli studenti delle scuole superiori provenienti da tutta l’Emilia-Romagna si sono impegnati in una giornata di prove pratiche e simulazioni di emergenza. E gli studenti piacentini hanno ottenuto una straordinaria vittoria per l’Emilia-Romagna. In campo, oggi a Piacenza, anche alcune scuole dalla Liguria: a ottenere il primo posto è stato il liceo statale Mazzini di La Spezia.

Le Olimpiadi

Gli studenti si sono ritrovati ad affrontare scenari altamente realistici, vere e proprie “stazioni” che hanno simulato emergenze di tipo traumatico e medico, come incidenti o malori improvvisi.

I partecipanti hanno dovuto mettere in pratica manovre salvavita fondamentali, dalla rianimazione cardiopolmonare all’utilizzo del defibrillatore, fino alle tecniche di disostruzione delle vie aeree. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza sono stati i simulatori, appositamente addestrati e truccati per ricreare situazioni il più possibile vicine alla realtà.

Le squadre si sono confrontate in sei stazioni di gara, tutte dedicate al primo soccorso, senza conoscere in anticipo gli scenari da affrontare. Ogni prova aveva una durata di sei minuti, seguiti da tre minuti di restituzione e valutazione.

Accanto alle stazioni di gara, erano allestite anche aree di sosta operative e interattive, non valide ai fini del punteggio ma pensate per approfondire temi importanti legati alla salute e alla prevenzione. Tra queste, quattro saranno curate dai Giovani della Croce Rossa e dedicate a educazione mentale, alimentazione, sicurezza stradale e progetto Love Red. Presenti anche una stazione gestita dalla Centrale Unica di Risposta 112 e una dall’Italian Resuscitation Council.

Le diverse attività erano distribuite in vari luoghi simbolo della città: dalla Galleria d’arte Ricci Oddi al Conservatorio Nicolini, dalla Caritas di via Giordani al Pubblico Passeggio, fino alla chiesa di San Giovanni in Canale e Piazza Cavalli. Le stazioni di sosta troveranno spazio anche in Piazza Cittadella, Piazza Duomo e nella stessa Piazza Cavalli.

Un evento che ha unito formazione, simulazione e coinvolgimento della cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso e dimostrare quanto sia fondamentale essere preparati ad affrontare le emergenze.

La giornata è stata accompagnata dall’animazione di Radio Sound, l’emittente locale che da tempo ha travalicato i confini piacentini approdando su frequenze oltre i confini provinciali e regionali.

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