Pallavolo Sangiorgio sale la febbre da play off, domani arriva Faenza

Cresce l’attesa per la gara d’andata dei play off promozione per prendere l’ascensore verso la B1 che coinvolgerà la Pallavolo Sangiorgio, i primi da quando partecipa ai tornei nazionali.

Il team albiceleste, dopo aver concluso al quarto posto il raggruppamento G1, affronterà sabato 8 maggio, alle ore 18.30, tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica a San Giorgio Piacentino, la forte Fenix Faenza, prima classifica del girone G2. La Pallavolo Sangiorgio arriva all’appuntamento decisa a vendere cara la pelle e giocarsi tutte le possibilità per provare ad accedere al secondo turno.

Nel caso di una vittoria per parte e della stessa somma di punti dopo il doppio confronto (3-1 e 3-0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente, il 3-2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente) si disputerà un set supplementare per decretare la squadra che passerà il turno come da regolamento Cev per le coppe europee.

Le formazioni Pallavolo Sangiorgio-Fenix Faenza

Pallavolo Sangiorgio: Guienne, Perini, Molinari, Galelli, Di Tonto, Nichelini, Fava, Solari (L), Zoppi, Hodzic, Tacchini (L). Allenatore: Matteo Capra.

Fenix Faenza: Tomat, Alberti, Galetti (L), Emiliani, Martelli, Gorini, Melandri, Casini, Guardigli, Baravelli, Grillini, Maines. Allenatore: Maurizio Serattini.