“Con profonda commozione esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Il Suo instancabile impegno per gli ultimi e il Suo incessante messaggio di pace, ribadito fino all’ultimo respiro, resteranno impressi nei cuori di milioni di persone”. Così il ministro Tommaso Foti ha espresso sui social il suo cordoglio per la morte del pontefice.

“In questo momento di lutto mi unisco alla preghiera per la Sua anima e per la Chiesa che ha guidato con dedizione”.