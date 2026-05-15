Finale play-off, Franzini: “A Lentigione non partiamo favoriti, servirà un’altra impresa” AUDIO

Una partita che può riscattare, almeno parzialmente, una stagione deludente. Il Piacenza domenica 17 maggio, alle ore 16:00 avrà la possibilità di vincere i play-off del girone D che, è bene ricordarlo, di per sé non garantirebbe automaticamente la promozione tra i professionisti, anche se le eliminazioni di Pistoiese ed Ancona danno qualche speranza in più al club di via Gorra. Il compito per la truppa di Arnaldo Franzini rimane comunque complicato: i biancorossi avranno un solo risultato a disposizione: qualora il risultato di parità permanesse anche al termine dei supplementari non ci sarebbero infatti i calci di rigore, ma sarebbe il Lentigione a festeggiare in virtù della miglior classifica in campionato.

La rivoluzione “Franziniana” che ha messo in scacco la Pistoiese

Il Piacenza al “Voltini” ha fatto vedere la miglior prestazione del campionato e una buona parte del merito bisogna ascriverla al tecnico (leggi qui i “Punti di vista” di Andrea Amorini).

L’allenatore di Vernasca ha schierato il suo 11 con il 4-4-2, apportando la quarta variazione tattica dell’anno, ma non è questa la novità più sorprendente. In attacco Campagna si è cimentato nell’insolito ruolo di falso nueve, supportato da un D’Agostino bravissimo a non dare punti di riferimento. Mustacchio, secondo miglior marcatore del girone, ha accettato di sacrificarsi per la squadra, e di diventare padrone della fascia destra come laterale di centrocampo. Lord, invece, è stato impiegato a sinistra. Variazioni anche in difesa dove Sbardella, che abbiamo conosciuto come centrale è stato schierato a destra! Tra i pali è tornato Ribero.

“Abbiamo provato l’effetto sorpresa – ammette l’allenatore ai microfoni di Radio Sound – ma credo che l’atteggiamento della squadra e lo spirito di rivalsa abbiano fatto la differenza. In realtà abbiamo provato questo modulo qualche volta, come nel secondo tempo di Treviglio. Abbiamo cambiato qualche interprete, ma gli spezzoni che avevamo già fatto mi avevano dato ottime sensazioni””

Il Piacenza ha battuto il Lentigione solo in coppa

Un pareggio per 1-1 nella gara di andata, un doloroso 3-1 in trasferta al ritorno. I biancorossi hanno sempre faticato contro la squadra di Ivan Predelli che vanta la terza miglior difesa del campionato, dietro solo a Pistoiese e Desenzano. I gialloblù hanno alzato bandiera bianca solo l’ultima giornata, quando era ormai chiaro che la promozione diretta l’avrebbe conquistata proprio il Desenzano. In semifinale una vittoria per 3-2 sulla Pro Palazzolo che ha un nome ed un cognome: Leonardo Nanni, autore di una tripletta. Attenzione anche a Moltimpo che nel già citato 3-1 segnò ben due reti al Piacenza.

“Servirà grande carattere e determinazione – ribatte Franzini – in una partita completamente diversa da quella delle semifinali. Dovremo avere grande personalità per fare una partita importante. Affrontiamo una squadra molto dinamica, molto aggressiva. Non saremo favoriti. Dovremo fare un’altra impresa. Il modulo? Potrebbe funzionare se applicato nel modo giusto”

“Non succede, ma se succede…”, lo slogan della curva biancorossa che chiama a raccolta i tifosi

In un anno in cui non si centrano gli obiettivi è normale ci siano contestazioni, specialmente se ti chiami Piacenza Calcio. I sostenitori però dopo la vittoria di Pistoia paiono aver sotterrato l’ascia di guerra, decisi a dare man forte alla squadra in quel di Lentigione. Già questa è di per sé una bella vittoria: “Speriamo di dare loro una soddisfazione – conclude l’allenatore del Piacenza – chiaramente Lentigione è più vicino di Pistoia per cui ci aspettiamo ancora più seguito dei piacentini che probabilmente saranno la maggioranza. Speriamo sia una bella partita e che il Piacenza possa regalargli la vittoria. Sarebbe un risultato incredibile per come si era messo il campionato”

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