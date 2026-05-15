Famiglia scomparsa, Yuri Groppi ricoverato per un malore: “Quasi 10 mila chilometri percorsi per ritrovare i figli”

15 Maggio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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La disperata ricerca dei figli gli sarebbe costata un ricovero in ospedale. Yuri Groppi, ex marito di Sonia Bottacchiari – la donna scomparsa il 20 aprile insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani, ora tutti ritrovati – è stato ricoverato all’ospedale di Piacenza dopo aver accusato un malore.

A renderlo noto è stato l’avvocato Federica Obizzi, legale dell’uomo. “Yuri Groppi è stato ricoverato stamattina all’Ospedale di Piacenza a seguito di un malore”, ha spiegato il difensore.

Secondo quanto riferito dalla legale, il peggioramento delle condizioni fisiche sarebbe collegato direttamente agli sforzi sostenuti nelle ultime settimane per cercare i figli. “La situazione è stata determinata dalla fattiva ricerca dei figli da parte del Groppi che lo ha portato a percorrere quasi 10mila chilometri”, ha precisato l’avvocato.

L’uomo è stato dimesso nella stessa giornata e, attraverso il proprio legale, ha rivolto un nuovo appello all’ex moglie Sonia Bottacchiari e ai due ragazzi, invitandoli “a rientrare con serenità, non avendo nulla da rimproverare loro”.

Sonia e i figli, infatti, benché siano stati ritrovati, si rifiutano di tornare a casa. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”.

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