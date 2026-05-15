Famiglia scomparsa, Yuri Groppi ricoverato per un malore: “Quasi 10 mila chilometri percorsi per ritrovare i figli”

La disperata ricerca dei figli gli sarebbe costata un ricovero in ospedale. Yuri Groppi, ex marito di Sonia Bottacchiari – la donna scomparsa il 20 aprile insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani, ora tutti ritrovati – è stato ricoverato all’ospedale di Piacenza dopo aver accusato un malore.

A renderlo noto è stato l’avvocato Federica Obizzi, legale dell’uomo. “Yuri Groppi è stato ricoverato stamattina all’Ospedale di Piacenza a seguito di un malore”, ha spiegato il difensore.

Secondo quanto riferito dalla legale, il peggioramento delle condizioni fisiche sarebbe collegato direttamente agli sforzi sostenuti nelle ultime settimane per cercare i figli. “La situazione è stata determinata dalla fattiva ricerca dei figli da parte del Groppi che lo ha portato a percorrere quasi 10mila chilometri”, ha precisato l’avvocato.

L’uomo è stato dimesso nella stessa giornata e, attraverso il proprio legale, ha rivolto un nuovo appello all’ex moglie Sonia Bottacchiari e ai due ragazzi, invitandoli “a rientrare con serenità, non avendo nulla da rimproverare loro”.

Sonia e i figli, infatti, benché siano stati ritrovati, si rifiutano di tornare a casa. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy