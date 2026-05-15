Anvein Social Club, donati 4mila euro alla Casa di Iris: una rete di solidarietà a favore del territorio

Una donazione da 4mila euro a favore dell’Hospice Casa di Iris grazie a una raccolta fondi che ha coinvolto attività del territorio, artigiani e cittadini. A promuovere l’iniziativa è stato Anvein Social Club, realtà piacentina legata all’abbigliamento e all’organizzazione di eventi di promozione territoriale, tra cui il “Bell e Bon” in programma il 23 e 24 maggio sul Pubblico Passeggio.

Una rete di solidarietà

Per l’occasione, grazie alla collaborazione con Bardini Cioccolateria e Pagani Pasticceria, sono stati realizzati prodotti pasquali a tema piacentino: uova di Pasqua con “sorpresa piacentina” e colombe con crema al bargnolino.

Accanto a queste creazioni è stato realizzato anche uno speciale uovo di Pasqua da tre chili dedicato proprio a Casa di Iris, proposto ai commercianti della città e della provincia attraverso una riffa benefica.

Un’eccellenza del territorio

L’intero ricavato, pari a 4mila euro, è stato dunque devoluto all’hospice. “Pensiamo che Casa di Iris sia un’eccellenza del territorio e che vada aiutata in ogni modo”, spiegano i promotori dell’iniziativa, ricordando come non sia la prima esperienza solidale: negli ultimi quattro anni Anvein Social Club ha infatti donato quasi 20mila euro a sostegno della struttura.

Numerose le attività del territorio che hanno aderito alla riffa benefica di Pasqua, tra cui l’Hospice Casa di Iris, Il Masler di Perino, la Pizzeria Zelig di via Cella, la Pizzeria Amalfitana di San Nicolò, la Locanda del Castello di Agazzano, il Bar H Veggioletta, il distributore Q8 di Rottofreno, il Bar Chicco d’Oro, la Trattoria La Costa di Rustigazzo, il Bar Italia di Gropparello, I Cucinieri, Bignami Salumi, il Bar del campo sportivo di Vigolzone e il Bar Milani.

Un’iniziativa che unisce solidarietà e valorizzazione delle eccellenze locali, a sostegno di una realtà considerata un punto di riferimento per il territorio.

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