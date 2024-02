Parcheggio Piazza Cittadella, Fratelli d’Italia: “Serve chiarezza, il gestore non ha ancora pagato il canone del 2023” – AUDIO

Parcheggio Piazza Cittadella, Fratelli d’Italia: “Serve chiarezza, il gestore non ha ancora pagato il canone del 2023”. Continua a essere caldo il tema legato alla realizzazione del parcheggio interrato. I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia sono intervenuti in una conferenza stampa parlando dell’accordo tra il Comune e il concessionario GPS.

Abbiamo presentato – commenta Sara Soresi a Radio Sound – un’interrogazione perché c’è ancora qualcosa che non funziona. In particolare abbiamo scoperto che il gestore non ha ancora pagato il canone relativo all’annualità 2023. Già era moroso delle annualità dal 2020 al 2022 ed è rientrato da questi debiti in pochissimo tempo, però ad oggi non ha ancora pagato il dovuto del 2023 nonostante sia decorso il termine da oltre due mesi. Si parla di oltre un milione di Euro.

La vicenda legata al futuro parcheggio non vi convince

Se da un lato il Piano Tariffario è aumentato, dall’altro, la realizzazione delle opere è completamente ferma ed è ferma proprio a causa del mancato arrivo delle garanzie bancarie. Insomma, i cittadini stanno pagando per qualcosa che non si sta facendo. E anche se i lavori dovessero partire tra un mese (ed andando avanti in questo modo la vedo difficile), i piacentini, fino a quel momento, avrebbero comunque pagato tariffe maggiorate per niente.

Chiedete l’intervento della Corte dei Conti

Noi riteniamo che vada fatta chiarezza sul contenuto dell’atto aggiuntivo. I cittadini comunque subiscono un danno da questi ritardi del concessionario. E’ legittimo far gravare sui cittadini costi maggiori quando l’altro contraente non adempie agli obblighi che hanno giustificato questi aumenti? E’ legittimo che l’aumento delle tariffe non sia stato subordinato al pagamento dei canoni riferibili all’annualità 2023 e o alla consegna delle certificazioni attestanti il finanziamento bancario? Tutte queste domande, secondo noi, a tutela prima di tutto dell’Ente e anche dei piacentini, sarebbe opportuno porle all’Ente a ciò preposto, ossia la Corte dei Conti. Noi chiediamo al Presidente del Consiglio Comunale di presentare una richiesta formale di parere alla Corte dei Conti per verificare la legittimità del contenuto dell’atto aggiuntivo. Però servirebbe la firma di tutti i Consiglieri Comunali, ma ad oggi c’è stata chiusura da parte dei Consiglieri di maggioranza.

Che idea si è fatta della vicenda?

Personalmente non so quanto GPS voglia fare questo parcheggio. Mi sembra molto interessato alla gestione dei posteggi e non tanto alla realizzazione del parcheggio interrato.

Parcheggio Piazza Cittadella, Fratelli d’Italia: AUDIO intervista a Sara Soresi