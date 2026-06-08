Parco del Trebbia, Albasi (Pd): “Si rafforza il dialogo tra Trebbia Lab ed Ente Parchi del Ducato”

Nella mattinata del 28 maggio a Gossolengo si è svolto un incontro tra i rappresentanti del gruppo di lavoro TrebbiaLab e una delegazione dell’Ente Parchi del Ducato rappresentata dalla Direttrice Dott.ssa Marcella Ghiretti e dai tecnici dell’ente Dott. Stefano Porta, Dott. Giuliano Gandolfi e Geom. Doriano Rivieri; all’incontro erano presenti anche il Consigliere Regionale Lodovico Albasi e l’assessore del Comune di Gossolengo Basilio Mandas.

L’incontro

L’incontro è nato a seguito della relazione elaborata da TrebbiaLab e trasmessa nei mesi scorsi agli enti coinvolti, con l’obiettivo di avviare un confronto sul futuro del Parco del Trebbia e sulle principali criticità emerse durante il percorso di ascolto.

Ad aprire gli interventi è stato Nicolò Sorrenti, coordinatore del gruppo di lavoro TrebbiaLab, che ha ripercorso sinteticamente il lavoro svolto e le motivazioni che hanno portato alla redazione della relazione e all’avvio del confronto con l’Ente Parco.

Il clima è stato positivo e costruttivo, consentendo di affrontare diversi temi strategici per il territorio piacentino: dal Piano Territoriale del Parco, con la sua zonazione interna e le norme di attuazione, alla sentieristica e alla circolazione impropria dei mezzi a motore, fino ai temi della biodiversità, della connettività fluviale del Trebbia e del rapporto con il mondo agricolo.

Da parte della Dott.ssa Ghiretti sono state evidenziate le difficoltà operative derivanti dalla carenza di personale e dalla complessità gestionale di un territorio molto esteso, che comprende un’area di circa 40mila ettari di aree protette tra Parma e Piacenza, manifestando al tempo stesso apertura verso forme di collaborazione più strutturate con le realtà associative e territoriali piacentine.

Piano Territoriale del Parco del Trebbia

Particolare attenzione è stata posta sul Piano Territoriale del Parco del Trebbia, ritenuto un passaggio fondamentale per il futuro dell’area protetta. Durante l’incontro è stato confermato l’affidamento dell’incarico per la redazione del Piano al Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano – sede di Piacenza. Secondo il cronoprogramma illustrato dall’Ente, nei primi mesi del 2027 saranno pronti il Quadro Conoscitivo e la proposta di Piano, che saranno successivamente oggetto di confronto con i territori ed i portatori di interesse.

Nel suo intervento, il Consigliere regionale Lodovico Albasi ha dichiarato:

“Ringrazio TrebbiaLab per l’impegno e il lavoro di approfondimento che sta portando avanti da mesi, mettendo a disposizione del territorio idee, analisi e proposte concrete per contribuire al rilancio e alla valorizzazione del Parco. Un ringraziamento non scontato va anche all’Ente Parchi del Ducato per la forte disponibilità e il clima costruttivo.

Il confronto avviato nei mesi scorsi sta proseguendo in modo concreto e rappresenta un’opportunità importante per rafforzare il rapporto tra il Parco e il territorio. Il percorso verso il Piano Territoriale sarà un passaggio decisivo per il futuro del Parco del Trebbia e sarà fondamentale coinvolgere cittadini, associazioni e realtà locali nelle scelte che verranno compiute. Continuerò a sostenere il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti affinché dalle idee e dal confronto possano nascere risultati concreti per il territorio.”

TrebbiaLab

Nel corso della riunione TrebbiaLab ha inoltre sottolineato come, dal territorio piacentino, sia emersa una diffusa percezione di distanza verso l’Ente Parco. Per questo motivo è stata evidenziata la necessità di rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità locali attraverso strumenti di confronto stabile, incontri pubblici periodici e una maggiore presenza sul territorio, così da favorire partecipazione, ascolto e condivisione delle scelte future. Un passaggio importante è stato dedicato anche alla fruizione dell’area protetta, tematica per la quale l’Ente Parco si trova allineato sulla necessità di riorganizzare la rete sentieristica, andando a ridurre il numero di percorsi per mantenere solo quello ufficiale della Ciclovia del Trebbia, che negli ultimi tempi ha avuto ampliamenti e progettazioni in corso, e per la quale si auspica che entro fine anno venga pubblicata la mappa aggiornata.

TrebbiaLab esprime soddisfazione per l’esito di questo primo incontro e per la disponibilità al dialogo dimostrata dall’Ente Parco. Il gruppo auspica che il confronto avviato possa proseguire nei prossimi mesi, accompagnando le future scelte relative al Parco del Trebbia e al suo rapporto con il territorio.

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