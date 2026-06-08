A Croara inaugurato il Traversante Mirafiori, la tecnologia abbraccia l’architettura del passato: “Funzionale e rispettoso del Trebbia” – AUDIO

Al Croara Golf Country Club, il Consorzio di Bonifica di Piacenza inaugura il Traversante Mirafiori. Alla presentazione ha partecipato anche il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Onorevole Tommaso Foti.

LA STORIA E GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Il Traversante Mirafiori è un’opera idraulica costruita nella seconda metà dell’Ottocento nei pressi di Mirafiori di Rivergaro (PC) secondo il progetto dell’Ing. Cesare Valerio di Torino (1820-1873) indicato da Camillo Cavour, per derivare le acque di subalveo ad incremento delle portate superficiali già raccolte nelle prese a S. Agata (Rivergaro), a Ca’ Buschi e a La Caminata (Gossolengo e Gazzola), che alimentano la condotta piacentina delle acque di destra e sinistra Trebbia.

Dal punto di vista costruttivo, il Traversante è costituito da una galleria drenante appoggiata ad un muro affiorante che costituisce lo sbarramento della traversa. L’opera è realizzata in modo trasversale al corso del Trebbia. Come conseguenza dei regimi di piena del torrente, la galleria drenante ha subito rilevanti danni e il crollo della parte centrale della struttura nel 2009.

Gli attuali interventi di ristrutturazione comprendono: la demolizione e la ricostruzione della porzione di struttura gravemente danneggiata dalla piena del 2009; il recupero conservativo parziale della porzione esistente; la realizzazione di nuovi cunicoli drenanti; la realizzazione di una nuova condotta lunga 220 metri e di manufatti di imbocco, deviazione e restituzione per la derivazione delle acque in sponda sinistra, la costruzione di una difesa spondale in sponda sinistra e opere di rinaturalizzazione spondale.

“Tecnologia e rispetto per il passato”

“Questa è una struttura meravigliosa che serve alla captazione dell’acqua del Trebbia per la distribuzione irrigua. E’ stata realizzata in origine nell’Ottocento per ordine di Camillo Cavour, oggi rinnovata, potenziata e modernizzata da questo intervento. Al servizio di una valle che comprende più di 14 mila ettari di terreni irrigati”, commenta Luigi Bisi, presidente del consorzio di Bonifica.

“Noi, per fare questa attività, normalmente entriamo con delle ruspe e scavatori in Trebbia e creiamo anche un impatto nel Trebbia. Da oggi in poi basterà un telefonino per aprire una paratoia che nessuno vede, perché è sotterranea rispetto alla ghiaia del Trebbia, quindi si vedrà il Trebbia con la sua ghiaia bellissima e l’acqua che scorre, sotto c’è una galleria filtrante: con un telefonino apriremo l’acqua per gli agricoltori e la chiuderemo automaticamente, stando comodamente in ufficio. Quindi un’opera antichissima, ristrutturata con i crismi della soprintendenza, quindi avendo rispettato la struttura originaria ma creando una cosa moderna che consegniamo alle prossime generazioni”.

IL FINANZIAMENTO

L’intervento di ristrutturazione del Traversante Mirafiori è stato finanziato con le risorse Next Generation EU. PNRR – PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA. Intervento compreso nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e finanziato per 8.753.200 di euro.

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