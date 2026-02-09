“Parlami d’amore”, al via la sesta edizione del contest letterario rivolto ai giovani: tutte le informazioni

Presentata la sesta edizione di “Parlami d’amore”, contest letterario che si svolgerà nelle sale dei Musei Civici di Palazzo Farnese nella mattinata di venerdì 13 febbraio.

Il Contest intende promuovere la scrittura creativa e valorizzare il talento delle ragazze e dei ragazzi, incentivando il gusto del narrare, coltivando la fantasia, fornendo uno spazio di libertà espressiva.

Per questo motivo il Liceo Gioia, con la collaborazione del Comune di Piacenza, della Scuola Media Calvino e il sostegno della Banca di Piacenza, bandisce un concorso a premi per aspiranti scrittori: composizione di un racconto a tema libero (d’amore, umoristico, giallo, horror…) in un tempo dato e con “ingredienti” assegnati.

DATA DI SVOLGIMENTO

13 febbraio 2026

PROCLAMAZIONE VINCITORI E ASSEGNAZIONE PREMI

La cerimonia di premiazione si svolgerà IL 3 giugno 2026

DESTINATARI

Studentesse e studenti delle scuole superiori della città e della provincia di Piacenza. Studentesse e studenti delle scuole medie della città.

SELEZIONE

I racconti, dopo essere stati contrassegnati da una sigla che impedisca ai giurati di conoscere il nome dell’autrice o dell’autore, saranno esaminati da diverse giurie così indicate:

Per i racconti del biennio e del triennio:

“Giuria di Qualità”, presieduta dallo scrittore Gabriele Dadati e composta da

scrittori, giornalisti, esperti della comunicazione

“Giuria Popolare”, formata da studentesse e studenti del Liceo Gioia, coordinati dalla prof.sa Annalisa Trabacchi, con la collaborazione della prof.sa Barbara Tagliaferri

Per i racconti del biennio:

“Giuria Popolare Junior” formata da studentesse e studenti della Scuola

media Calvino, coordinati dalla prof.sa Maria Cristina Favari Per le scuole medie:

“Giuria di Qualità junior” formata da studentesse e studenti già vincitori del Contest nelle precedenti edizioni, coordinati da Camilla Maj

PREMI

sono previsti riconoscimenti ai migliori racconti.

In ciascuna delle sezioni “studentesse e studenti del Biennio”, “studentesse e studenti del Triennio” “studentesse e studenti della scuola media” saranno decretati i vincitori da ciascuna giuria.

I racconti finalisti saranno raccolti in un volume realizzato nel Laboratorio Editoriale del Liceo Gioia, attività FSL condotta da Gabriele Dadati e coordinata dalla prof.sa Trabacchi. Il volume verrà pubblicato grazie al sostegno della Banca di Piacenza.

PARTECIPAZIONE E MODALITA’ OPERATIVE

Per partecipare al Contest di scrittura creativa “Parlami d’amore” 2026 bisogna inviare la propria iscrizione dall’apertura del link fino al raggiungimento dei 250 partecipanti appartenenti alle varie categorie. Compilando l’apposito form online si accetta il presente regolamento.

È ammessa la partecipazione di un solo racconto per ogni aspirante scrittrice e scrittore.

Il Contest si svolgerà nelle sale dei Musei Civici di Palazzo Farnese, messe a disposizione dal Comune di Piacenza; l’assistenza sarà garantita da insegnanti del Liceo Gioia. Ogni partecipante dovrà essere munito del proprio device personale, dotato di batteria carica.

Per gli istituti della provincia, nel caso di difficoltà ad accompagnare i propri studenti presso la sede di Piacenza e previo accordo con gli organizzatori, sarà possibile allestire uno spazio dedicato che accolga gli aspiranti scrittori, in cui il Contest si possa svolgere secondo le stesse modalità.

Programma del 13 febbraio 2026:

9-9,15 Registrazione dei partecipanti e accoglienza 9,15-9,30 Saluto degli organizzatori

9,30 Apertura delle buste con gli “ingredienti” che dovranno essere usati per comporre la propria storia che potrà essere d’amore, ma anche horror, umoristica, di formazione…

9,30-12,30 fase di scrittura

Il partecipante, consegnando il racconto, garantirà di essere l’autore dello stesso e di essere detentore dei diritti d’autore dello stesso, sollevando il soggetto organizzatore da eventuali contestazioni da parte di terzi e garantendo altresì che il racconto è inedito; autorizzerà inoltre il soggetto organizzatore ad utilizzare il racconto ai fini della comunicazione del Contest, compresa la promozione sui social network, nonché a fini pubblicitari e di comunicazioni future su tutti i media, senza nulla pretendere.

Più specificatamente, con la consegna del racconto l’autore cede, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al Liceo Gioia, a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di utilizzo dello stesso su tutti i mezzi di comunicazione sia off-line (cartacei e non) che on-line in Italia e all’estero (presenti e/o futuri) per fini promozionali e divulgativi connessi all’attività del liceo.

I partecipanti si faranno garanti sotto la propria responsabilità che l’intera fase di composizione del racconto sia stata realizzata direttamente e contestualmente durante il tempo assegnato.

Si specifica inoltre che il partecipante dovrà garantire che niente di quanto inviato

è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il contenuto dei racconti non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche.

In caso anche solo uno dei requisiti non sia rispettato l’eventuale vincita non verrà

convalidata.

PUBBLICITÀ

L’evento e la cerimonia di premiazione verranno comunicati dalla stampa locale e dai canali social del Liceo Gioia.

