Il DJ di Radio Sound dr.Blake conquista la Finale Italiana del Tour Music Fest 2026

L’artista si esibirà il 23 novembre a San Marino per contendersi l’accesso alla Finale Europea del più importante contest musicale continentale per emergenti.

PIACENZA / SAN MARINO – Nuovo traguardo di prestigio per il panorama musicale piacentino e per l’emittente Radio Sound: il DJ e producer dr.Blake è stato ufficialmente selezionato tra i finalisti della nuova edizione del Tour Music Fest – The European Music Contest.

Dopo un lungo percorso di selezioni che ha visto la commissione artistica presieduta dal Direttore Generale Gianluca Musso valutare migliaia di proposte in tutta Italia ed Europa, dr.Blake ha conquistato il pass per la Finale Italiana nella categoria DJ & DJ Producer.

Per l’artista si tratta di una gradita conferma, avendo già raggiunto le fasi finali nella precedente edizione. La commissione ha premiato in particolare la sua identità stilistica, che spazia tra hip hop e future bass, evidenziando l’accuratezza tecnica nel finger drumming, l’uso preciso dello scratch, la gestione dinamica degli effetti e dei tagli ritmici (cut).

L’appuntamento con la Finale Italiana è fissato per lunedì 23 novembre 2026 presso la location Little Tony a San Marino. Gli artisti si sfideranno a colpi di set da 5 minuti ad alta intensità tecnica e creativa. Nella stessa serata di lunedì, alle 21:30, verranno proclamati i concorrenti che accederanno alla Finale Europea, in programma martedì 24 novembre, con l’obiettivo di conquistare un posto per la Finalissima di domenica 29 novembre.

«Essere selezionati per le Finali del Tour Music Fest è un riconoscimento importante al lavoro, alla ricerca sonora e alla passione di questi anni», commenta lo staff di Radio Sound. «Tutta la squadra e gli ascoltatori fanno il tifo per dr.Blake in vista della sfida di San Marino».